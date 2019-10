la Feltrinelli Libri e Musica via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 Sabato 12 ottobre – ore 17:00 Giordana Angi incontra il pubblico e firma le copie* del suo CD Voglio essere tua

Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli Libri e Musica di via Cavour e ritira il pass che dà accesso prioritario al firmacopie. 1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento scorte

Per Giordana Angi scrivere è un’urgenza, una necessità del quotidiano; il racconto di vita vissuta, di pensieri, esperienze, emozioni, sofferenze, gioie, empatie è qualcosa che non si ferma nonostante tour, instore e promozione. Ed è così che in questi mesi di intenso lavoro per il suo primo album CASA (certificato da GFk Doppio Disco d’Oro per singolo e album), Giordana Angi ha continuato a scrivere, raccontare e raccontarsi in un nuovo intero disco, VOGLIO ESSERE TUA, prodotto da Carlo Avarello e in uscita l’11 ottobre per Virgin Records.

Ad anticipare la pubblicazione, il singolo STRINGIMI PIÙ FORTE già in forte ascesa nelle chart radio e digitali.

Cantautrice di grande talento, la 25enne Giordana Angi ha una voce fuori dal comune e uno stile interpretativo personale ed unico. I suoi testi spiccano per autenticità e stile, caratteristiche note e apprezzate da grandi artisti italiani, come TIZIANO FERRO per il quale ha co-firmato anche il nuovo singolo “Accetto Miracoli”.

Da fine settembre e per tutto il mese di ottobre, Giordana sarà il Tutor della squadra dei BIANCHI nella trasmissione TV Amici Celebrities in onda in prime time tutti i sabato sera su Canale 5. Sigla del programma sarà il brano OLTRE MARE in duetto con Alberto Urso.

Dal 18 ottobre l’album sarà disponibile anche in vinile LP 33 giri.

