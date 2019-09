Oggi, venerdì 27 settembre alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Gian Marco Castro presenta il suo disco Out of the past.

“Out of the past” è mio primo album, secondo di tre progetti iniziati nel 2018 con l’EP “Healing” che si concluderà con un Concept Album che ho iniziato a comporre circa 2 anni fa. Mentre stavo scrivendo la colonna sonora per una webserie chiamata “Anachronisme” ero al pianoforte e mi fu chiesto dal regista di ascoltare Max Richter, ero già a conoscenza delle sue colonne sonore ma non del suo lavoro Post-classico. Ne fui da subito affascinato. Avevo sempre pensato che le colonne sonore fossero limitanti per la mia creatività, dovuto anche al fatto che spesso bisogna seguire le linee guida date dal regista o la produzione. Mentre stavo componendo la colonna sonora uscì una melodia, completamente diversa rispetto a ciò che avevo fatto fino ad allora. Da li scoprì che tutto ciò che avevo dentro e che non avevo potuto riversare sulle colonne sonore fino ad allora adesso aveva trovato un punto di sfogo. Ciò che lega questi tre progetti è la parola “Journey”. Il tema del viaggio è un elemento chiave, non solo un viaggio fisico attraverso i luoghi e persone incontrate che mi hanno ispirato, ma anche un viaggio introspettivo che ripercorre il mio vissuto e gli eventi che mi hanno accompagnato fino ad ora.

