Adel Tirant live in Sicilia con ‘Adele e i suoi eroi’

Martedì 13 agosto – ore 21,30 Masseria Re Enzo – Via Portosalvo 30 – Santa Teresa di Riva. Giovedì 15 agosto – ore 21,30 Ex poligono di Tiro a Segno – Alì Terme Ingresso libero

Arriva finalmente in Sicilia il tour di presentazione del disco di Adel Tirant, ‘Adele e i suoi eroi’, uscito ad aprile per l’etichetta SOTER. 10 tracce (più una bonus track, Settembre) scritte in un periodo lungo alcuni anni, polaroid di vari momenti dell’ispirazione di Adel.

2 appuntamenti – a Santa Teresa di Riva e Alì Terme – per ascoltare la voce calda, potente ed emozionante della cantautrice siciliana e le sue canzoni che ci parlano di noi con grande sensibilità e partecipazione.

«Ho chiamato il disco “Adele e i suoi eroi” – racconta Adel – per omaggiare tutti i grandi e piccoli eroi della mia vita: chi ha acquistato a scatola chiusa il disco attraverso la campagna di crowdfunding; tutti i musicisti con cui collaboro e che stimo; le persone a cui dico grazie per ogni parola di incoraggiamento; gli artisti famosi e non, che stimo e che considero come punti di riferimento ed anche quelli che non ci hanno creduto, ma che ringrazio perché mi hanno procurato una rabbia costruttiva».

La voce potente e dalla forte personalità di Adel dà ancora più spessore alle canzoni, siano esse in italiano, in siciliano (omaggio alle sue radici) o in francese. Un’esigenza naturale quella del francese che nasce dai suoi ascolti di Gainsbourg e Piaf, da Trenet a Zaz, un amore per la musicalità di questa lingua che l’ha portata negli anni a diventare una grande interprete del repertorio di Edith Piaf.

Il live vede la collaborazione del Jazz lab Alessandrino (Orchestra di Piazza Vittorio, Avion Travel) e la direzione musicale di Mario Saccucci (contrabbasso), con Antonio Del Sordo (batteria) e Adriano Castigliego (chitarre).

Adele Tirante, in arte ADEL TIRANT è cantante, attrice, performer e autrice di canzoni e testi. Nel 2018 lancia i primi due singoli del disco “Adele e i suoi eroi”, finanziato con una campagna di crowdfunding; il disco vede la produzione artistica di Giovanni Block.

Nel 2016 vince il premio come migliore interprete al concorso “Ugo Calise”.

Per 10 anni è stata una delle cantanti e attrici principali dello spettacolo “Dignità autonome di prostituzione” di Luciano Melchionna.

Col precedente progetto cantautoriale “ Le scarpette rosse” viene più volte segnalata (finalista ai premi “Gli ascolti del Tenco”, “Martelive ”, “Fondiamo il talento ”, “Musica controcorrente”; su web radio rai “Via Asiago live e “Valprimomaggio” di Maria Cristina Zoppa, semifinalista a “Musicultura”, premio della giuria universitaria).

Collabora con Mirko Dettori: ha partecipato a “Elisir”, spettacolo di varietà al Salone Margherita nel 2015 e 2016; negli ultimi anni ha portato in giro per i teatri “Padam Padam”, concerto-spettacolo su Edith Piaf (di e con Adele Tirante e Mirko Dettori).

A teatro ha lavorato con Stefano Genovese e Arturo Brachetti, Michele Sinisi, Giancarlo Sepe, Luciano Melchionna, Ninni Bruschetta, Micha van Hoecke, Antonio Calenda, Roberto Bonaventura, Walter Manfrè e Tino Caspanello.

Al cinema ha lavorato con Giuseppe Tornatore, Michael Radford, Rildey Scott e Renato De Maria.

