“Mare e Cielo sei”, il primo singolo di Manuel Galardo è dedicato agli Amori veri

Il brano “Mare e Cielo sei” del cantautore Manuel Galardo è in radio e su tutte le piattaforme digitali, pubblicato e distribuito dall’etichetta discografica Bit & Sound Music.

Manuel Galardo dedica questo brano a tutti i veri Amori, di quelli che lasciano proprio senza fiato, come il rosso di un tramonto in una bella serata estiva!

” . . .Ci sarai per sempre nei mie giorni, resterai sulla mia pelle e nei mie sensi, sei per me il rosso di un tramonto, sei per me …. Mare e Cielo sei, universale, neve pioggia sei, dentro me, ti rivedo in tutte le cose, come ti vorrei, mi manchi . . . . è vero Amore”

Biografia

Manuel Galardo è nato a Napoli il giorno 11 febbraio 1993. Vive a Marano di Napoli, città in cui è cresciuto fin da piccolo.

Nel 2016 ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Napoli Federico II. Tra i suoi hobby, oltre lo sport, ci sono la musica e il canto.

La passione per la musica è nata da quando era solo un bambino e a undici anni ha iniziato a studiare pianoforte con un insegnante privato. Ha preso lezioni di piano per quattro anni e poco dopo ha iniziato a cantare, ispirandosi ad artisti come Alex Baroni, Stevie Wonder, Michael Jackson e Withney Huston, di cui è sempre stato fortemente appassionato.

Mentre la sua passione per il canto cresceva, ha iniziato a partecipare ad alcuni concorsi per artisti emergenti. Il primo risale al 2010, quando ha partecipato al “Premio Mia Martini”.

Nel 2011 ha preso parte ad alcuni spettacoli di canto e di intrattenimento organizzati dall’Associazione Onlus “Musica e Canto”.

L’anno successivo ha segnato per Manuel una svolta nella musica e nel suo modo di esprimersi, infatti nel 2012 ha iniziato ad esibirsi in locali, cantando da solista e suonando la tastiera in una band musicale. Quest’esperienza gli ha permesso di ampliare i suoi orizzonti sulla musica, donandogli l’opportunità di interfacciarsi con più strumenti e soprattutto di avere una prima esperienza a contatto con il pubblico.

Nel 2012 ha partecipato ad un altro concorso, arrivando finalista ad “Una voce per Sanremo”. Parallelamente alla sua esperienza nella band, Manuel a iniziato ad avvicinarsi alla chitarra, accompagnandosi nel canto con un’acustica. Da quel momento, Manuel ha trovato la sua dimensione, scoprendo una vocazione per questo strumento che l’ha portato ad allontanarsi dalla band e ad intraprendere un percorso da solista, accompagnandosi con la chitarra. In questo periodo ha iniziato a registrare cover, postando video su YouTube e Facebook. Il suo stile riaggancia le note di Micheal Jackson, Justin Timberlake e il più recente Ed Sheeran.

Nel 2017 ha partecipato al concorso “Area Sanremo”, piazzandosi tra i finalisti.

Nel 2018 è stato semifinalista al concorso “Il Cantagiro” e nella stessa estate ha realizzato e messo in piedi il musical “Grease”, vestendo i panni del famoso “Danny Zuko” durante lo spettacolo di fine oratorio presso il “Villaggio di Dio” a Calvizzano. Il suo talento e il suo entusiasmo hanno coinvolto e tenuto insieme un gruppo di ragazzi che ha speso l’estate tra prove e notti insonni a progettare e dare un’anima al musical, fino a mandare il pubblico in delirio per l’eccitazione al momento del debutto. La passione di Manuel si riconosce, infatti, nelle emozioni che regala alla gente, nella sua determinazione e nel genio musicale che ispira ogni suo movimento, ogni spettacolo, ogni esibizione che lascia sempre qualcosa in fondo al cuore.

