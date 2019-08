I Modà ad Acireale

MODÀ Il 4 ottobre esce il nuovo album di inediti Il 2 dicembre al via il tour

Il nuovo tour dei Modà farà tappa ad Acireale il 6 marzo 2020. Biglietti in vendita on line.Il nuovo capitolo della storia dei Modà, cominciato con il primo singolo “Quel sorriso in volto”, il cui video ha superato due milioni di visualizzazioni in pochi giorni, è ricco di novità! A grande richiesta vengono ora svelate le nuove date del tour che a marzo e aprile 2020 porterà la band nei palasport d’Italia. I Modà si esibiranno a dicembre nei principali palasport d’Italia per un’anteprima del tour e a partire dal 6 marzo raggiungeranno il pubblico di tutta la penisola, raddoppiando così gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Assago, Milano (4 dicembre e 28 marzo) e al Palazzo dello Sport di Roma (14 dicembre e 20 marzo). Il tour è prodotto da Friends & Partners, organizzato in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management. Queste le nuove date del tour nei palasport a marzo e aprile 2020: 6 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale, 10 marzo al PalaSele di Eboli (SA), 14 marzo al PalaFlorio di Bari, 20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma, 28 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI). Le prevendite per le nuove date saranno disponibili da domani, venerdì 26 luglio, alle ore 16.00 su Ticketone.it e nei punti vendita dal 2 agosto alle ore 16.00.Questi i concerti di dicembre 2019: 2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna; 4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (MI); 7 dicembre al Brixia Forum di Brescia; 8 dicembre al Pala Alpitour di Torino; 11 dicembre al Mandela Forum di Firenze; 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Le prevendite per le date di dicembre sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali. Il 4 ottobre uscirà il nuovo album di inediti dei Modà, prodotto da Friends & Partners – licenza All Points, a division of Believe. Il singolo “Quel sorriso in volto” (Believe Music), attualmente in radio e disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming, racconta una storia vera, tradotta in musica da Kekko con il suo stile inconfondibile capace di descrivere una storia d’amore senza mai usare la parola “amore”.Il video del singolo, per la regia di Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis, produzione DoubleVision. Film, utilizza uno stile cinematografico. È stato girato nel deserto di Tabernas, nella Provincia di Almería in Andalusia, nella Spagna, conosciuto per aver ospitato i famosi “spaghetti western” di Sergio Leone. Lo stesso Kekko si è messo in gioco interpretando il protagonista di questa storia d’amore fuori dagli schemi insieme alla conduttrice svizzera Clarissa Tami. I Modà sono tra le band di maggior successo in Italia, con all’attivo 6 album e decine di hit. Si formano ufficialmente nel 2002 ed esplodono, dopo una lunga gavetta, nel 2011 con l’album “Viva i romantici”, certificato Disco di Diamante. Hanno conquistato due volte il podio al Festival di Sanremo (con “Arriverà” nel 2011 e “Se si potesse non morire” nel 2013) e si sono esibiti allo Stadio di San Siro nel 2014 e nel 2016. Il loro ultimo album “Passione maledetta” è del 2015. La band è composta da Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria).

