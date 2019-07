Teatro Antico di Taormina: Viaggio nel mondo della luna con Micha van Hoecke e i Pink Floyd Legend e la Compagnia Daniele Cipriani

Ferve l’attesa per l’unica tappa in Sud Italia di SHINE Pink Floyd Moon, opera rock di Micha van Hoecke, creata sulle canzoni della leggendaria band inglese, in programma il 27 luglio nella meravigliosa cornice del Teatro Antico di Taormina per gli eventi estivi della Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Un evento unico e magico che unisce la musica dei Pink Floyd alle coreografie del celebre coreografo/regista russo-belga Micha van Hoecke. Non solo dunque indimenticabili canzoni senza tempo, ponte tra rock e musica classica ma anche “una musica che ha un’anima e che, nell’immaginario collettivo, è legate alla giovinezza interiore di tutti noi”, sottolinea lo stesso Micha.

Punto di partenza nella creazione di SHINE Pink Floyd Moon è il celeberrimo brano Shine on You Crazy Diamond in cui i quattro Pink Floyd – al secolo Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e David Gilmour – rendevano omaggio al loro compagno Syd Barrett che si era perso nelle regioni sconosciute della “luna”, intesa come malattia mentale. In SHINE Pink Floyd Moon, Syd è interpretato da Denys Ganio, già étoile del Balletto di Marsiglia ed interprete dal famoso Pink Floyd Ballet di Roland Petit, balletto cult che debuttò nel 1973, in piena epoca pop, con la band inglese che suonava dal vivo.

SHINE Pink Floyd Moon, con un cast complessivo di una trentina di componenti, è prodotto da Daniele Cipriani Entertainment e Menti Associate di Gilda Petronelli, in coproduzione con Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi

