Oggi, mercoledì 3 luglio, alle ore 16:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Zoda incontra il pubblico e firma le copie del suo cd UFO.

Daniele Sodano, in arte Zoda, nasce nel 1996 e spopola da giovanissimo sul web, diventando uno dei massimi esponenti su Youtube Italia conquistando milioni di persone, partecipando ad una serie MTV e recitando nel film “Game Therapy” come protagonista. Smette con il videomaking per dedicarsi alla musica con cui riesce a far emergere i tormenti suoi e dei ragazzi della sua età, creando un motto “YOLOWN” all’insegna della libertà, un grido di battaglia, per tenere duro, resistere alle avversità. Nonostante la giovane età, Daniele sente il bisogno di un cambiamento per poter esprimere tutto ciò che conserva dentro e che non riesce a comunicare durante normali corti su Youtube. Essendo appassionato da sempre della musica, decide che è arrivato il momento di provarci e quindi si mette in gioco. Escono presto i primi tentativi: arrivano i suoi video musicali “APORIA”, “EGO” e “NO/WAY”, ma è con “BALLA” che il mondo si

accorge veramente del talento artistico di Daniele. ? “BALLA” esce l’11 Settembre 2018, dopo quasi tre anni di assenza per via di un suo periodo buio e in poche ore raggiunge la vetta della classifica Youtube e un ottimo posizionamento anche nel resto dei portali digitali, raggiungendo in fretta i 10 milioni di stream su Spotify.

*Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli Libri e Musica di via Cavour e ritira il pass che dà accesso prioritario al firmacopie. 1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento scorte

