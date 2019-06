Francesco Curci dal 21 giugno in radio, digital download e streaming “Sognatori” il nuovo singolo in coppia con il rapper Effeemme

Uscirà venerdì 21 giugno in radio e negli store digitali “SOGNATORI” (Show in Action), il nuovo singolo di FRANCESCO CURCI in coppia con il rapper EFFEEMME.

Prodotto dal producer americano Noel Nevado e registrato nel prestigioso Waves Music Center di Genova, “Sognatori” mischia in modo innovativo pop d’autore e rap latino, dando vita a quello che può definirsi a tutti gli effetti un nuovo genere musicale.

Il testo, per metà italiano e per metà spagnolo, scritto a quattro mani dai due artisti su musica di Francesco Curci, è un inno ai sogni, un incoraggiamento a crederci fino in fondo, sempre, anche quando sembra che tutto stia andando nella direzione sbagliata e non ci siano più speranze a cui aggrapparsi

«La storia in fondo la facciamo noi / Che di sogni non ci siamo arresi mai»

recita una parte del ritornello.

La collaborazione tra Francesco Curci, cantautore tra i più promettenti della nuova scena musicale italiana edEFFEEMME, rapper ecuadoriano ma genovese di adozione che vanta all’attivo migliaia di visualizzazioni su YouTube, opening act di concerti di artisti internazionali come Vico-C, Atomic Otro Way, Secreto el Famoso Biberon ed esibizioni al Mediolanum Forum di Assago e al RDS Stadium di Genova , è stata ufficializzata da alcuni giorni sui social dei due artisti attraverso un video teaser che li ritrae impegnati in studio e che ha da subito catalizzato l’attenzione dei rispettivi fanbase, incuriositi ed entusiasmati dal progetto.

«Da tempo avevo il desiderio di sperimentare nuovi orizzonti musicali» commenta Francesco Curci «creare una contaminazione tra due stili diversi come il mio, il pop d’autore, e il rap, quello vero. Così ho incontrato EFFEEMME, gli ho fatto ascoltare il brano ed ho capito subito che finalmente era arrivato quel momento. Ho visto nei suoi occhi la stessa luce, la stessa determinazione che da sempre c’è nei miei. Perché questo brano parla, in fondo, delle nostre vite, tanto diverse ma anche tanto simili: la storia di sacrifici, sudore, porte in faccia per poter coronare il nostro sogno».

«Quando Francesco mi ha fatto ascoltare questo brano e mi ha chiesto di collaborare» spiega EFFEEMME «ho subito accettato. Anche se abbiamo due stili musicali completamente diversi, c’è alla base la stessa voglia di esprimersi, la stessa tenacia e anche i nostri vissuti, per quanto diversi, hanno molti punti in comune. In “Sognatori” fondiamo due mondi, due culture diverse, creando una vera e propria contaminazione. Non parlo solo di me, ma mi rivolgo a tutti i ragazzi esortandoli a continuare a lottare per conquistare ciò che desiderano, per realizzare i propri sogni.»

Il sound elettrorap di “Sognatori” si prepara, dunque, a diventare virale, una vera hit pronta ad essere cantata e ballata ovunque, specie durante gli imperdibili appuntamenti dal vivo che vedranno impegnati i due artisti per tutta l’estate 2019.

Francesco Curci esordisce nel 2013 con “Capirai”, brano con il quale vince il premio “Miglior brano radiofonico 2013” alFestival Estivo di Piombino e resta stabile per più di un mese nella top ten della Absolute Beginners Radio AirPlay Chart , la classifica dei brani più trasmessi degli artisti emergenti italiani.

Pubblica il romanzo “La vita tra la dita” e nel 2014 vince la XVI edizione del Premio Letterario Internazionale città di Arona G.V.O.Z. per il racconto “Volare”.

Dopo aver concluso a pieni voti il suo percorso di studi universitari, torna con il singolo “La gente che piace” e nell’estate 2018 firma un contratto di esclusiva discografica ed editoriale con Show in Action.

Pubblica poi a sorpresa l’inedito “Non lasciarmi” come regalo di Natale che ottiene, in poche settimane, più di 20.000 streams su Spotify.

A marzo scorso torna in radio con il nuovo singolo “Il sorriso di una sposa”, che ottiene subito ottimi consensi di pubblico e critica restando per diverse settimane nella top 100 della Indie Music Like . Del singolo viene realizzata anche un’edizione CD che porterà l’artista in giro per un fortunato instore tour di presentazione.

“Sognatori” è il suo nuovo singolo in coppia con il rapper EFFEEMME. Un brano che segna una svolta in termini di stile e immagine e si prepara a diventare una vera hit dell’estate 2019.

EFFEEMME nasce in Ecuador, ma ancora adolescente si trasferisce in Italia dove cresce e coltiva la sua passione per la musica. Nel 2014 si esibisce al Mediolanum Forum di Assago per il Milano Latin Festivale pubblica i primi singoli di successo come “Ven a bailarla”, che ottiene migliaia

di visualizzazioni su Youtube e “Muevete”. Collabora poi con il duo Alexis & Andreaal progetto “Te invito a bailar”con cui si esibisce al RDS Stadium di Genova e pubblica il singolo “Narcostrap”in coppia con il trapper Richway.

Viene invitato poi ad aprire i concerti di artisti internazionali come Vico-C, Atomic Otro Way, Secreto el Famoso Biberone altri.

Per l’estate 2019 torna con il singolo “Sognatori”,in coppia con il cantautore italiano Francesco Curcie si prepara, in autunno, a pubblicare il suo primo progetto da solista.

Com. Stam.Ric. Pubbl.