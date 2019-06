Club To Club Festival 2019 | Red Bull presenta Holly Herndon: PROTO | 31 Ottobre @ OGR, Torino

Dopo aver svelato i primi nomi in cartellone — Chromatics, Flume, James Blake, Black Midi, The Comet Is Coming, Desire, In Mirrors, Kelsey Lu, Let’s Eat Grandma, Mormor, Napoli Segreta, Nivhek, Nu Guinea, Rap, Skee Mask, Slikback, Slowthai, Visible Cloaks, Yoshio Ojima & Satsuki Shibano — si arricchisce la lineup di Club To Club 2019.

Red Bull presenta Holly Herndon: Proto l’album creato dalla collaborazione tra la musicista americana e l’intelligenza artificiale per la prima volta in Italia giovedì 31 ottobre alle OGR di Torino Biglietti disponibili da martedì 18 giugno su clubtoclub.it

Red Bull per il settimo anno consecutivo conferma la partnership con Club to Club e propone uno dei nomi più interessanti e innovativi del momento: HOLLY HERNDON, che arriva per la prima volta in Italia, presentando PROTO, l’album nato dalla collaborazione tra la musicista americana e l’intelligenza artificiale.

Visione sonora proiettata nel futuro, lo show di Holly Herndon si terrà il prossimo 31 ottobre alle OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino.

Holly Herndon opera ai confini fra evoluzione tecnologica ed euforia musicale.

Per il suo terzo album PROTO – che presenterà in anteprima ed esclusiva italiana – ha unito un ensemble contemporaneo di voci, sviluppatori, collaboratori e un’intelligenza artificiale battezzata “Spawn”.

Mancano poco più di quattro mesi al via di #C2C19, LA LUCE AL BUIO: SEASON 2, e la diciannovesima edizione di Club To Club si preannuncia senza precedenti. Red Bull anche quest’anno arricchisce la line up del più importante appuntamento italiano con la musica avant-pop.

Nata in Tennessee, oggi residente a Berlino, Holly Herndon ha trascorso la sua carriera da compositrice e sound artist indagando il confine, sempre più sottile, tra digitale e umano. Detentrice di un Master in Musica Elettronica, crea dei paesaggi sonori profondamente stratificati che possono essere sia esaminati a livello accademico che apprezzati per il loro impatto viscerale. Composte da una miriade di tecniche di processamento vocale e strumenti digitali esclusivi, le sue suite, a tratti bellissime e destabilizzanti, non esplorano soltanto la linea che divide l’uomo e la macchina, ma arrivano quasi a sradicarla.

PRIMA VISIONE:

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

HOLLY HERNDON: PROTO [USA] [IT debut — exclusive show]

VENERDÌ 1 NOVEMBRE

FLUME [AU] [IT exclusive show]

JAMES BLAKE [UK]

BLACK MIDI [UK] [IT debut — exclusive show]

LET’S EAT GRANDMA [UK]

MORMOR [CA] [IT debut — exclusive show]

RAP [UK] [IT debut — exclusive show]

SKEE MASK [DE]

SLIKBACK [KE]

VISIBLE CLOAKS, YOSHIO OJIMA & SATSUKI SHIBANO [US ╱JP] [IT debut — exclusive show]

SABATO 2 NOVEMBRE

CHROMATICS [US] [IT exclusive show]

THE COMET IS COMING [UK]

DESIRE [CA] [IT exclusive show]

IN MIRRORS [CA] [IT debut — exclusive show]

KELSEY LU [US] [IT debut — exclusive show]

NIVHEK [US] [IT debut — exclusive show]

NU GUINEA [IT] [dj set ╱live keys]

SLOWTHAI [UK] [IT debut — exclusive show]

DOMENICA 3 NOVEMBRE

NAPOLI SEGRETA [IT]

Produttore, cantante e compositore, JAMES BLAKE è divenuto uno fra gli artisti più seguiti nel mondo grazie a uno stile unico che ha combinato la sua vocalità R&B delicata e struggente attorno a bassi profondi ed elementi ritmici minimali. Dopo una serie iniziale di singoli, con il suo omonimo album del 2011 ha conquistato il consenso della critica che la fama mondiale. La sua reputazione ha continuato a crescere negli anni successivi, mentre collaborava con artisti come Beyoncé, Kendrick Lamar, Bon Iver, Frank Ocean, oltre a lavorare costantemente su materiale solista. L’ultimo album “Assume Form” (che ospita Travis Scott, André 3000, Metro Boomin, Moses Sumney e Rosalía) è forse il suo manifesto artistico più diretto, eclettico e puro.

Fra i nomi più importanti nel cartellone della nuova edizione di Club To Club c’è FLUME, ovvero il musicista e produttore elettronico australiano Harley Edward Streten. Protagonista di un suono inizialmente ispirato alla house e UK garage e che l’ha visto divenire un protagonista della scena internazionale prima con il suo album debutto del 2012 e poi con il successivo “Skin”, vincitore di un Grammy Award. Il suo ritorno all’inizio del 2019 con il mixtape “Hi This Is Flume” ha colto di sorpresa moltissimi grazie al suo stile sperimentale.

Forti di un seguito di culto sempre più nutrito, approdano a Club To Club in esclusiva italiana anche iCHROMATICS. Con l’album di debutto “Night Drive”, la band di Portland (Oregon) ha suscitato scalpore in virtù delle sue meravigliose melodie malinconiche, dei rotondi synth e delle voci ipnotiche. Dopo essersi consolidato con “Kill For Love”, il quartetto ha visto numerosi suoi brani inclusi nelle colonne sonore di varie serie televisive e nel 2017 si è esibito in un episodio della serie revival di Twin Peaks.

Due altri progetti dell’etichetta di questi ultimi – la losangelina Italians Do It Better – saranno fra i protagonisti della nuova edizione del festival: il collettivo IN MIRRORS, con i suoi paesaggi sonori scuri e onirici, e il trio DESIRE, il cui pop elettronico è approdato nella colonna sonora del film di culto “Drive”.

E sono avventurose ed elettrizzanti anche le soluzioni musicali di THE COMET IS COMING, trio che vede al sassofono Shabaka Hutchings, protagonista della nuova scena jazz britannica.

Dopo il suo travolgente set nella scorsa edizione, torna a Club To Club SKEE MASK, produttore tedesco il cui secondo lavoro “Compro” è stato eletto fra i migliori album dance del 2018 dalle testate più prestigiose. Accolto da unanimi consensi di critica è anche “Nothing Great About Britain”, primo album del 24enne SLOWTHAI, che poggia le sue ruvide rime su un peculiare mix fra grime, hip hop ed elettronica. Anche la fama dei NU GUINEA è sempre più internazionale, dopo il successo trasversale del disco “Nuova Napoli”: oltre al duo formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina in cartellone c’è anche il collettivoNAPOLI SEGRETA, produttori dell’omonima compilation dedicata alla scena disco e funk partenopea degli anni ’70 e ’80.

Sono particolarmente insolite le traiettorie sonore dei VISIBLE CLOAKS, duo che qui presenterà in esclusiva un set con YOSHIO OJIMA e SATSUKI SHIBANO, pionieri della scena ambient giapponese con i quali hanno firmato il recente album “serenitatem”. Ed è sperimentale l’approccio di Liz Harris -musicista nota anche come Grouper – che in quest’occasione introdurrà il suo progetto alternativo NIVHEK, di forte rarefazione ed emotività. Fra i “casi” del 2019 c’è il duo inglese RAP, il cui album di debutto “Export” combina in modi insoliti influenze che vanno dalla dub techno al post-punk. All’avanguardia della vivace scena musicale dell’Africa orientale, il dj/produttore keniano SLIKBACK fonde l’eredità ritmica locale con un suono elettronico puro e astratto.

Anche le forme musicali più consolidate sono proiettate nel futuro dagli artisti nel programma della 19a edizione di Club To Club: ad esempio nell’interpretazione del pop creativa e innovativa realizzata dalle due ragazze inglesi che si fanno chiamare LET’S EAT GRANDMA, oppure nell’originalità con cui il quartetto londinese BLACK MIDI immagina l’indie rock dei prossimi anni. E ancora, nella peculiare miscela fra musica classica, folk, elettronica e r&b della cantautrice e violoncellista KELSEY LU, e nella visione singolare di MORMOR, il cui ambizioso pop è influenzato dalle origini afro-caraibiche e dalla natìa Toronto.

LA LUCE AL BUIO: SEASON 2

UNA SERIE ORIGINALE CLUB TO CLUB

SINOSSI:

UN FESTIVAL INTERNAZIONALE AVANT-POP CHE HA LUOGO A TORINO OGNI ANNO DA DICIANNOVE ANNI. UN’ESPLORAZIONE DEL SIGNIFICATO DI LUCE E BUIO: QUESTA È LA “SEASON 2”.

BASATA SU UNA COMPOSIZIONE DI: FRANCO BATTIATO

SCENEGGIATURA DI: CLUB TO CLUB AND WEIRDCORE

PRODOTTO E DIRETTO DA: CLUB TO CLUB

CAMPAGNA VISIVA:

Club To Club è molto lieto di annunciare la collaborazione con il noto artista WEIRDCORE per la direzione creativa della campagna ufficiale di #C2C19.

Il lavoro di Weirdcore è il risultato di anni di design sperimentale e lavoro d’animazione che si spinge oltre i confini della coscienza e dell’interpretazione visiva. Adottando un metodo più tipico degli artisti e dei produttori musicali che di un direttore visivo, Weirdcore mette a fuoco le idee altrui e li guida, facilitandone lo sviluppo fino alla forma finita e creando, nel mentre, degli straordinari progetti personali.

LOCATION:

LINGOTTO FIERE ╱OGR TORINO ╱PORTA PALAZZO ╱REGGIA DI VENARIA

BIGLIETTI: CLUBTOCLUB.IT

Giovedì 31 ottobre: 10 € + diritti di prevendita

Golden Pass (ven + sab): 62 € + diritti di prevendita

Friday Pass (1 novembre): 33 € + diritti di prevendita

Saturday Pass (2 novembre): 33 € + diritti di prevendita

CON IL SUPPORTO DI:

AUDI — Si rinnova la collaborazione con Audi, Official Partner della manifestazione: un rapporto all’insegna dell’avanguardia e della contaminazione creativa.

RED BULL — Red Bull da sempre celebra la musica, la cultura e le menti rivoluzionarie. Attraverso festival, laboratori di formazione musicale, collaborazioni con artisti e migliaia di altre iniziative, supporta gli artisti e le comunità musicali locali in tutto il mondo.

KLM — KLM, per il quarto anno consecutivo, rinnova la collaborazione e conferma la sua presenza alla diciannovesima edizione del Festival. Quest’anno tutti i clienti Flying Blue, la tessera frequent flyer di Air France-KLM, avranno 5 € di sconto sull’abbonamento di Club To Club Festival “GOLDEN PASS” e potranno approfittare delle numerose proposte in calendario nei giorni del Festival.

