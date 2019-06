Venerdì la Festa della Musica. Il sindaco Tranchida e l’assessore d’Alì: “ una giornata all’insegna della musica per dare il benvenuto all’estate”

Trapani, 20 giugno 2019. Comune di Trapani, Conservatorio “Antonio Scontrino”, Ente Luglio Musicale Trapanese , Associazione “Trapani Centro” e Pro loco Trapani insieme per un evento all’insegna della musica, intesa in tutte le sue declinazioni.

Dal jazz allo swing, dalla musica da camera al pop, dalla classica al rock, dal musical alla fanfara: venerdì 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, a partire dalle ore 15:00 in poi tantissimi eventi scalderanno alcuni tra i luoghi più suggestivi della città per celebrare la più popolare delle arti. Si tratta della venticinquesima edizione della Festa della Musica. Musicisti di tutti i generi, dunque, si cimenteranno in un diffuso evento creativo, composto da piccole e grandi performance sonore, rivolte a tutte le fasce d’età.

Sarà una grande occasione per diffondere la cultura della musica un po’ in tutta la città e con ogni canale possibile – commenta il sindaco, Giacomo Tranchida -. Crediamo nella musica come strumento che crea legami e rafforza il senso di comunità. Un fattore portante della creatività e del sapere, soprattutto se rivolta ai giovani e attuata nel pieno rispetto delle regole di convivenza civile».

«Siamo lieti di dare spazio a momenti di incontro con la cittadinanza, come questo, che possano stimolare la condivisione di idee e di conoscenze – osserva l’assessore alla cultura Rosalia d’Alì -. La musica è un linguaggio universale che riesce sempre a fare breccia nei cuori di tutti, puntando all’emotività, ed è un mezzo che ritengo funzionale allo sviluppo culturale di un territorio. Questa manifestazione sarà un caleidoscopio di generi, con un’offerta che ci auguriamo possa soddisfare le esigenze di tutto il pubblico, animando la città fino a tarda sera. La speranza è che sia per i cittadini una giornata piacevole, preludio di una stagione estiva ricca di incontri e appuntamenti. Ringrazio le istituzioni e le associazioni che hanno accolto con entusiasmo l’invito ad unirci e a creare un unico calendario di appuntamenti per fare festa tutti insieme ». Walter Roccaro, direttore del Conservatorio, dichiara: “I giovani studenti del Conservatorio condivideranno con la Città la gioia del fare musica , testimoni di una scelta di vita che comporta quotidianamente impegno, dedizione e sacrifici ma che celebra costantemente l’Arte e la Bellezza, nella ferma convinzione della missione sociale di questa azione”

