Presentazione ufficiale del disco “Live @ Brass” dei 2 OF US Vito Giordano e Fabio Lannino in Quartet 9 giugno ore 18.00 Auditorium RAI Sicilia

Nella storia del jazz, le performance registrate dal vivo sono state sempre pagine importanti nella discografia registrando in modo fedele il sound prodotto durante l’esibizione.

Un evento speciale quello proposto dalle anime del gruppo “2 Of Us”, Vito Giordano (tromba e flicorno) e Fabio Lannino (basso e contrabbasso elettrico. chitarra), che hanno registrato il loro disco “Live @ Brass” sul palco dello storico jazz club Blue Brass e su quello del Real Teatro Santa Cecilia. I due artisti sono stati accompagnati da Diego Spitaleri al piano e da Ciccio Drummer Foresta alle percussioni e batteria. 2 of Us , ovvero la ricerca dell’essenziale in musica, punto di contatto autentico tra Vito Giordano e Fabio Lannino. Un nuovo progetto, filtrato da esperienze e percorsi diversi ma sempre all’insegna dell’essenzialità , della ricerca della bellezza delle pause, dell’intesa stilistica. Compositori, musicisti che vogliono star bene sul palco allo stesso modo in cui stanno a tavola insieme: apprezzando il gusto della semplicità e dei sapori autentici .Tra composizioni originali, un tocco di standard jazz e una spruzzata di improvvisazione, Vito Giordano e Fabio Lannino hanno dato corpo ad un album fatto di suoni complici e non contrastanti, condivisi con Diego Spitaleri ed il giovane Ciccio Drummer Foresta. Un gesto di affetto e di stima per tutti coloro che hanno nel cuore il jazz. “L’idea – dichiarano i musicisti – è stata quella di registrare in multi traccia l’intero set Live, e mantenerlo così come suonato anche in fase di missaggio, nessuna sovrapposizione di altre tracce in post produzione. Il libretto dell’album contiene inoltre anche una foto di gruppo ed i nomi degli spettatori (che vorranno) partecipanti all’evento”. Atmosfere rarefatte e sussurrate, linee melodiche ben evidenziate e cura delle dinamiche , suoni gentili e mai invadenti per “2of Us”. La linfa vitale dei 2 of Us è suonare, suonare per star bene e soprattutto far stare bene chi ascolta la loro musica. Vivere di musica è il loro leit-motiv ed il loro sound jazz regala tante emozioni attraverso improvvisazioni e musiche originali complici di sensazioni in armonia continua.

Rosanna Minafò

CS