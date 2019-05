IZI “Aletheia Instore Tour” – gli appuntamenti in Sicilia

ALETHEIA è il nuovo album di IZI, disponibile da venerdì 10 maggio in tutti i digital store e in formato cd e vinile in tutti i negozi di dischi per ISLAND RECORDS / Universal Music.

Oggi, mercoledì 22 maggio e giovedì 23 maggio IZI incontrerà i fan siciliani per tre appuntamenti, mercoledì 22 maggio alle ore 16.00 alla MONDADORI di PALERMO e giovedì 23 maggio alle 15.00 alla FELTRINELLI di MESSINA e alle 18.00 alla FELTRINELLI di CATANIA, dove sarà possibile incontrare l’artista e acquistare “Aletheia” sia in formato cd che in vinile.

Dopo quasi due anni di silenzio, “Aletheia” è l’atteso ritorno di Izi, un lavoro che segna un cambiamento netto e vissuto dall’artista alla stregua di un nuovo battesimo artistico, come se fosse il suo primo album.“Aletheia” raccoglie il frutto di anni di ricerca, di riflessione e di lotta costruttiva riguardo tutto ciò che finora è stato nella vita di Diego, personale ed artistica. Attraverso lo studio di svariati testi, sacri e filosofici, il rapper genovese ha cercato nuove chiavi di lettura della realtà costruendosi una propria visione spirituale dell’esistenza. Letteralmente, “Aletheia” descrive “lo stato del non essere nascosto / dell’essere evidente”, un momento di disvelamento, uno squarcio.L’energia creativa che ha portato alla nascita del disco arriva da momenti di epifania, rivelazioni e visioni che hanno attraversato Diego negli ultimi anni, dandogli una più profonda consapevolezza del proprio mondo interiore con le sue vulnerabilità che Izi ha deciso di non colmare ma di esplorare, percorrendone i labirinti, come uno psiconauta che fa della realtà un filtro per la conoscenza di se stesso. Secondo Diego ognuno di noi cela svariate anime che chiedono di essere ascoltate. Questa consapevolezza diventa quasi una missione che lo porta ad accettarsi, raccontarsi e rappresentarsi come multiplo, con un disco volutamente disomogeneo e multiforme, in grado di trovare un colore per ciascuna delle sue personalità.Izi decide di mettersi a nudo per poi vestirsi di ogni abito che rappresenta le mille sfaccettature del proprio sè, in un gioco pirandelliano ermetico dove verità e trasparenza regnano. “Aletheia” è una tavolozza di colori amalgamati, dove ciascuno dei 16 brani che compone l’album è tinto da una sfumatura interiore diversa dalle altre: rabbia, amore, tranquillità, leggerezza, odio, mille frammenti che insieme svestono e rivelano tutto ciò che è Vero, invitandoci a fare lo stesso, come una cura dalla prigione dell’apparenza.

“Aletheia” per Diego è la rappresentazione di un risveglio improvviso, una scossa violenta che ha urgenza di essere comunicata. Ed è proprio questo Izi scioccato a fare da cinepresa su tutto il suo passato, riuscendo ad unire i punti che prima sembravano tasselli disordinati.

Un occhio aperto sui suoi ricordi che vigila su alcuni scorci dell’infanzia passata tra Genova e Cogoleto, luoghi già molto presenti nella discografia pregressa di Izi e che ora diventano simboli e metafore per scavare nelle sue radici.

E se Genova è una “madre”, un viaggio verso il basso, verso le proprie fondamenta, che aiutano a ricordarci di una parte del nostro Io, De Andrè è per Diego un “padre”, un maestro a cui ha voluto dedicare un tributo all’interno del disco con la cover di “Dolcenera”.

L’approccio alla scrittura di Izi si ispira a grandi nomi del cantautorato come Battiato, Brassens, De Andrè, Johnny Cash, Capossela e artisti contemporanei come Masego e James Blake: voci di cui Diego sente vicino il “soul”, musicale o figurato, legate indissolubilmente al proprio e altrui inconscio.

Ed è proprio questa ricchezza e varietà di riferimenti a fare dei testi di Izi uno splendido esempio di rap d’autore.

La scelta delle collaborazioni e delle strumentali, tra protagonisti assoluti della scena italiana e internazionale e alcune delle promesse del beatmaking e della scena rap, è coerente con il messaggio di “Aletheia”, una coralità di voci in grado di adattarsi a tutte le sfumature del disco: dai featuring con Sfera Ebbasta e Speranza alle produzioni di David Ice, Charlie Charles, Tha Supreme, Mace, High Klassified, Maaly Raw, Heezy Lee, Josh e Bijan Amir e Frankie P.

L’artwork del disco è stato curato da Alessandro Spreafico, realizzato da uno scatto del fotografo Alessandro Treves.

Izi ritorna con un album da ascoltare per ascoltare, ascoltarsi e sentirsi.

“Aletheia” ci invita a rimanere svegli, presenti a noi stessi, diventando un manuale arcano da sfogliare e risfogliare, in cui si nasconde la chiave per capire la sua idea di autenticità.

Una verità fatta anche di mostri e bestialità, interiori e sociali, che l’artista evoca per riconoscerli e addomesticarli, senza giudizio o vittimismo. La necessità è quella di sfidare e stimolare l’ascoltatore ad uscire dai propri confini mentali, dalla serialità del quotidiano da cui siamo anestetizzati.

BIOGRAFIA

All’anagrafe Diego Germini, IZI nasce in provincia di Cuneo e trascorre la sua infanzia a Cogoleto (Genova).

All’età di 17 anni decide di abbandonare la scuola e di fuggire da casa, iniziando a vivere un periodo difficile, tra vagabondaggio e problemi di salute, che coincide con la scrittura dei suoi primi testi, vere e proprie poesie e brevi temi di letteratura. Sarà proprio la travagliata storia personale a fare delle sue liriche uno strumento capace di comunicare contenuti e messaggi con una straordinaria profondità e complessità.

L’incontro con Sangue (Rapper genovese) segnerà l’inizio della carriera artistica di Izi. Successivamente, dopo aver inciso diversi brani assieme, entreranno a fare parte del collettivo più interessante di Genova, Wild Bandana. Il 2016 e il 2017 sono due anni cardine per la sua carriera, con all’attivo un film da protagonista (Zeta – regia di Cosimo Alemà, 2016), due album considerati dalla critica tra le più interessanti uscite rap del periodo (“Fenice” 2016 – “Pizzicato” 2017) ed entrambi certificati Disco D’Oro dalla Fimi, svariati singoli e collaborazioni con altri importanti artisti della scena rap e non.

A fine ottobre dello scorso anno pubblica “Fumo da solo”, primo singolo estratto da “Aletheia” già certificato oro dalla FIMI con la produzione di Charlie Charles e Tha Supreme, seguito dalla release del brano “Magico” a gennaio del 2019.

L’ultimo lavoro discografico, “Aletheia”, segna il suo ingresso nel roster di ISLAND RECORDS – UNIVERSAL MUSIC.

Com. Stam.