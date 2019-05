Ruggiero Mascellino presenta il suo ultimo lavoro discografico “Subway” L’appuntamento martedì 14 maggio, ore 18:00, alla Feltrinelli di Palermo

Un viaggio nell’anima culturale e metropolitana che popola le stazioni sottorranee delle città, come luoghi attraverso i quali ci si può spostare velocemente da un punto all’altro estremo, e dove si intrecciano ritmi, colori, e sonorità etnicamente diversi.

Non c’è prologo e non c’è epilogo, ma un nucleo unico e vario che conduce il passeggero in un percorso di stili che mescola svariate suggestioni, dalle note new age, classiche e manuche, passando dal pop, fusion e jazz, conservando l’eco popolare delle radici, fino ad omaggiare la musica cinematografica di Nino Rota. E’ questo il mood di “Subway” il nuovo lavoro discografico di Ruggiero Mascellinoche approda così alla sua 34esima pubblicazione e che torna al suo pubblico con un progetto innovativo dove è anche fortemente riconoscibile il suo stile unico ed originale.

Subway” sarà presentato in anteprima assoluta martedì 14 maggio, alle ore 18, alla Feltrinelli di via Cavour 133 a Palermo. Con Ruggiero Mascellino che, per l’occasione eseguirà anche alcuni brani, dialogherà il giornalista RaiMario Azzolini.

Un progetto discografico che vede grandi collaborazioni e la partecipazione di numerosi musicisti, un grande team musicale, ognuno col suo stile, che approda ad un percorso sonoro eterogeneo in cui fusion ed ethnojazz abbracciano la musica cameristica. Dal mondo dell’Accademia, quindi, alle sperimentazioni più varie, senza mai perdere di vista origini e tradizioni.

L’uscita di Subway segue quella del videoclip “Brucia la terra“, brano che ci riporta al teatro Massimo e quindi al film “Il Padrino III” che qui si arricchisce della voce di Alessandra Salerno, nonchè dei recenti successi discografici di Mascellino, tra cui: It, La Stanza, L’Attesa e Suggestions.

Link video “Brucia la terra”: https://youtu.be/DE0fAJawE9k

Subway è una produzione Da Vinci Publishing, distribuita da EgeaMusic, e si può ascoltare in tutti i circuiti digitali, tra cui AppleMusic, Spotify, Deezer. E’ possibile, inoltre, ordinarlo on line su https://www.ibs.it/subway-cd-ruggiero-masce…/e/0793611610354, oppure su https://davinci-edition.com/product/d00002/… Inoltre, il cd sarà anche disponibile presso La Feltrinelli di Palermo dal giorno stesso della presentazione.

L’autore, Ruggiero Mascellino

Il compositore polistrumentista Ruggiero Mascellino, di origine madonita, è un vero fuoriclasse: la sua carriera trentennale annovera migliaia di concerti da solista nei teatri di tutto il mondo e collaborazioni con artisti quali Tosca, di cui ne è stato direttore musicale dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo nel 2007 con “Il terzo fuochista”, ma anche di artisti come: Nicola Piovani, Beppe Vessicchio, Giuseppe Tornatore, Luis Bacalov, Sting, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, solo per citarne alcuni; oltre ad altre prestigiose collaborazioni con varie Orchestre sinfoniche. Mascellino vanta, inoltre, un’ampia discografia, che porta la sua firma in oltre 30 pubblicazioni: tra le ultime, oltre al nuovo album, ricordiamo iT, La Stanza, L’Attesa, Suggestions. Attualmente è docente di fisarmonica presso il Conservatorio ‘’V. Bellini’’ di Palermo.

Subway – tracce

1) CROSSTOWN (4:06)

2) ELEVEN (5:39)

3) DEEP (6:04)

4) EVANESCENZA (3:51)

5) SUBWAY (3:59)

6) RETRÒ RUMBA (5:22)

7) IT’S NOT AN EXERCISE (5:17)

8) URLO (5:36)

9) CLOUD (3:38)

10) BRUCIA LA TERRA (4:10)

Musicisti e collaborazioni

Simone Campione – chitarra elettrica

Salvo Compagno – percussioni

Silviu Dima – I violino

Gigi Di Stefano – II violino

Simone Ferrara – chitarra elettrica

Matteo Giacosa – viola

Alfredo Gilè – chitarra classica

Matteo Mancuso – chitarra

Vincenzo Mancuso – chitarra

Ruggiero Mascellino – pianoforte, fisarmonica, tastiere

Giuseppe Nastro – violoncello

Gaspare Palazzolo – sax

Gabriele Palumbo – batteria

Massimo Patti – contrabbasso

Vincenzo Puccio – tastiere, roli

Emanuele Rinella – batteria

Fabio Rizzo – sax

Alessandra Salerno – voce

Marco Spinella – basso elettrico

Tobia Vaccaro – chitarra, violino

Emilio Vellati – banjo

Duilio Virzì – percussioni

Credit

Musiche e arrangiamenti: Ruggiero Mascellino

Traccia n° 10 – Musica: N. Rota – Testo: G. Rinaldi (Kaballà)

Registrazione e mixaggio: Vincenzo Puccio, Music Box – Palermo (settembre-novembre 2018)

Edizioni musicali: KELIDON EDIZIONI S.A.S.

Produzione, design e direzione artistica a cura di Da Vinci Publishing. Total time: 47’ 54”.

