San Vito Lo Capo: Arriva Mondo Sounds, il festival dei Sud del Mondo a

Tre giorni di spettacoli e concerti all’insegna delle identità sonore del sud del mondo. Un fitto calendario di eventi porterà le migliori espressioni di musica afrobeat, highlife, cumbia, afroblues, folk, tropical ed elettronica provenienti dai quattro angoli del mondo sotto il sole di San Vito.

Un viaggio emozionante alla scoperta di suoni e culture esotiche per dare il via all’estate musicale siciliana. Due palchi, venti artisti provenienti da tutto il mondo e dieci differenti generi musicali per la prima edizione di Mondo Sounds Festival che si svolgerà dal 28 al 30 giugno, coinvolgendo il centro storico di San Vito lo Capo.

Tre giorni di musica, spettacoli, concerti per celebrare le identità sonore del sud del mondo, che faranno di San Vito Lo Capo la capitale mediterranea della musica. Un viaggio alla scoperta di ritmi e colori da ogni latitudine. Sicilia, Africa, Americhe e Mediterraneo, Mondo Sounds Festival con un fitto calendario di eventi porterà le migliori espressioni della musica proveniente dai quattro angoli del mondo, sotto il sole di una delle destinazioni turistiche più ambite dell’isola.

Tanti i concerti da vivere all’insegna della multiculturalità e della ricca offerta musicale. Si parte dal Santuario Stage, nel cuore di San Vito Lo Capo con ben tre concerti gratuiti al giorno, qui dal tramonto in poi si potrà fare festa al ritmo di Afrobeat, Highlife, Cumbia, Afroblues e Folk. Il meglio dei suoni del mondo per fare il pieno di energia prima di lasciarsi coinvolgere dalla programmazione notturna dell’Antròpico Stage, dove dj internazionali e locali selezioneranno Tropical, Techno, Selvatica, Balearic ed Electro per un’esperienza unica sotto le stelle. L’ingresso all’Antròpico Stage sarà riservato ai possessori di biglietto. Tante anche le attività e gli eventi collaterali che saranno annunciate nelle prossime settimane.

Un viaggio emozionante condurrà alla scoperta di suoni e culture esotiche, guardando anche alla valorizzazione della musica siciliana dalle radici alla nuova scena contemporanea, immersi tra la natura mediterranea e la spiaggia dai colori caraibici di San Vito Lo Capo, la destinazione perfetta per vivere appieno l’ospitalità siciliana e la bellezza rigenerante di un mare cristallino.

L’evento sarà realizzato con la partecipazione del comune di San Vito Lo Capo, nell’ottica di creare un’offerta sempre più diversificata di eventi culturali con l’obiettivo di valorizzare il territorio e continuare ad attuare un più ampio processo di destagionalizzazione dei flussi turistici.

La direzione artistica è di Fabio Rizzo, fondatore di 800A Records e produttore di cantautori tra cui Alessio Bondì e Sergio Beercock, e Francesca Perricone, palermitana, ma di base a San Francisco dove lavora alla produzione di eventi musicali internazionali, come il Mutek Festival.

“Il progetto nasce dalla volontà di esprimere una nuova idea di Sicilia – racconta Fabio Rizzo, – fondata su un’industria culturale sensibile alla multiculturalità. Mondo Sounds vuole essere un boutique festival in grado di far conoscere la bellezza delle culture e dei luoghi da cui originano. Negli ultimi anni con l’ etichetta 800A Records abbiamo lavorato molto per portare con la musica la Sicilia nel mondo. Adesso vogliamo portare la musica del mondo in Sicilia”.

Andremo a spasso per i Sud del Mondo accompagnati da armonie mediterranee, afrobeat, cumbia, calypso, folk, sperimentazioni elettroniche – aggiunge Francesca Perricone – vogliamo dimostrare che la Sicilia può diventare il luogo perfetto per accogliere suoni e colori dai quattro angoli del pianeta, offrendo un’esperienza musicale nuova in una terra calorosa, umana, fulcro di popoli e culture, in una parola: una Sicilia biedda.”

Com. Stam.