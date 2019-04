Martedì 9 aprile, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Fabrizio Cammarata incontra il pubblico e presenta dal vivo il suo nuovo disco Lights. Evento libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.

Un delicato racconto folk tra riflessioni intrise d’amore e inni alla vita. LIGHTS è il nuovo album di FABRIZIO CAMMARATA, in uscita il 29 marzo per 800A Records/Kartel Music Group. Il disco è stato anticipato dai singoli Timbuktu e Run Run Run/Under Your Face, che hanno aperto le porte del nuovo capitolo discografico del cantautore palermitano. Dopo la pubblicazione del precedente Of Shadows, Fabrizio Cammarata è tornato in viaggio sui palchi di tutto il mondo (come quelli del SXSW e del Great Escape di Brighton), e nell’ultimo anno ha condiviso il palco con artisti come Villagers, Damien Rice e Paper Kites.

Nonostante un processo creativo tumultuoso e inquieto, in Lights risplendono speranze e inni alla vita: “nel disco non c’è neanche un momento negativo. È un rifiuto dell’egotismo e una celebrazione dell’unione e della solidarietà”. Si intrecciano così riflessioni sull’importanza delle verità più profonde, che scaturiscono dal fermarsi (Run Run Run) e parole d’amore romanticamente lasciate al vento, come quelle di Timbuktu. In Eileen Fabrizio esplora il tema della libertà raggiungibile in una relazione d’amore: sottile, ma non per questo debole. “Ho trovato ispirazione in una bellissima metafora di un poeta bengalese: l’amore è come un elefante che vuole essere legato a un palo con un sottile filo di seta. Può scappare quando vuole e senza fatica, ma non lo fa: sceglie il legame, ed è comunque libero”.

Prodotto da Dani Castelar (Paolo Nutini, Editors, REM), LIGHTS esalta il songwriting maturo e delicato di Fabrizio Cammarata, allargando il suo universo sonoro come mai prima d’ora. Le tastiere e i synth danno profondità alla natura folk dei brani, mentre la geografia delle influenze musicali arriva fino alla tradizione iberica del flamenco (All Is Brighter) e a un delicato passo del cantautore in italiano (il ritornello di Cassiopea). LIGHTS rinnova così il racconto folk di Fabrizio Cammarata, mettendo in equilibrio delicatezza narrativa ed esplorazioni sonore: i brani danno vita a una costellazione musicale unica, destinata a incantare sui palchi di tutto il mondo.

