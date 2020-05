“Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese” di Filippo Cannizzo

E’ un clamoroso successo editoriale, contrassegnato dalle seimila copie vendute in diciotto mesi dalla pubblicazione, il libro di Filippo Cannizzo, “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese”. Nemmeno Umberto Eco era riuscito a fare meglio all’esordio con un libro di filosofia, ma il grande risultato di Cannizzo è dovuto a un testo riconosciuto dalla critica per avere una bellezza stilistica sorprendente e per trattare argomenti complessi ma vicini ai problemi delle persone e decisivi per il futuro italiano con estrema competenza e senza essere ridondante. Filippo Cannizzo è un filosofo e ricercatore universitario, ha insegnato a Bologna, Napoli, Roma e, dopo aver collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Ugo Spirito, ha diretto l’ICC Castelli; è stato tra i promotori e ideatori del Festival di Filosofia in Ciociaria, ha coordinato le iniziative di ResiliArt Italy di Unesco.

Il libro è già vincitore di due premi: il premio nazionale “Per la Filosofia” 2018 e il premio internazionale “SCRIPTURA” 2019. Il libro, attraverso uno stile originale in cui la narrativa si fonde alla saggistica, racconta di un viaggio attraverso la fragilità della bellezza dell’Italia, fra difficoltà e possibili soluzioni, proponendosi di indicare una strada possibile da percorrere per dare un futuro al Bel Paese: la via tracciata dalla bellezza della penisola italiana. Bellezza intesa come un elemento vivo, diffuso, presente in Italia. Bellezza come condivisione, cura dell’arte e della cultura, sostenibilità ambientale. Bellezza come possibilità di progresso, di crescita e di lavoro per il paese.

Per ciascuna delle questioni affrontate nello sviluppo della narrazione (ambiente, istruzione, lavoro, violenza contro le donne, sanità e molti altri) vengono proposte delle possibili soluzioni, concrete e suffragate da studi specifici sui singoli temi . “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese” è una dichiarazione d’amore per l’Italia, uno stimolo a non arrendersi davanti ai tentativi di deturpare il profilo e l’anima del Bel Paese.

Il tour promozionale del libro che ha visto l’autore presentare “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese” in12 Regioni e 40 Provincie italiane, con 70 iniziative tenute in poco più di un anno (tra cui si segnala la partecipazione al XIII UNESCO Creative Cities Conference Fabriano 2019, UMBRIA LIBRI 2018, BOOK PRIDE 2018, Human Festival 2019, il Maggio dei Libri 2020 e 2019, Liberi sulla Carta 2019).