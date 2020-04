23 aprile Giornata Mondiale del Libro – eventi previsti “Capolavori della letteratura”

Maratona letteraria in streaming e apertura della campagna “Il Maggio dei Libri” Il prossimo 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, la Fondazione De Sanctis, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, organizza la sua prima maratona letteraria in streaming sulla piattaforma www.capolavoridellaletteratura.org, sul sito di Repubblica, della Corte dei Conti (partner istituzionale dell’iniziativa), di TIM e di ACI, con inizio alle 11:00.

E’ la prima volta che la Maratona Letteraria della Fondazione De Sanctis, ideata dieci anni fa con appuntamenti periodici in sedi istituzionali, si svolgerà in streaming e avrà la durata eccezionale di sette ore. Un evento straordinario che, con un metodo alternativo, consentirà alla comunità di lettori di festeggiare insieme la Giornata Mondiale del Libro e l’apertura della campagna Il Maggio dei Libri.

L’iniziativa si aprirà con i saluti del Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e della Vice Ministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Marina Sereni, parteciperanno grandi autori e attori.

La conduzione sarà curata dallo scrittore Paolo Di Paolo che, assieme a Pietro del Soldà, Franco Di Mare, Veronica Gentili, Francesca Fialdini, Vladimiro Polchi, Benedetta Rinaldi, Andrea Velardi introdurrà gli ospiti della maratona in una staffetta culturale che si propone di raggiungere non solo il pubblico adulto, ma anche i giovani e le scuole, che potranno utilizzare l’evento anche a scopo didattico. Per commentare in diretta la Maratona sarà possibile utilizzare l’hashtag #CapolavoriDellaLetteratura.

“Auspico una vivace e nutrita partecipazione di nostri concittadini a questo straordinario evento” commenta l’assessore alla Cultura Angelo Cuva

