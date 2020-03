Alessandro Dal Lago presenta il suo libro Viva la sinistra

Oggi, giovedì 5 marzo, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Alessandro Dal Lago presenta Viva la sinistra (Il Mulino).

Se si è di sinistra, oggi, come rimettersi in cammino? Riscoprendo innanzitutto – sostiene l’autore – le radici della sinistra, che da duecento anni è cultura di opposizione, di critica del potere e del privilegio. In altre parole: protezione dei lavoratori e non degli amministratori delegati, difesa dei diritti umani e non dell’intolleranza paesana, passione della realtà e non Realpolitik, aspirazione alla giustizia e non giustizialismo. Romantico, tutto questo? Sì, certo. Ma quando il mondo reale presenterà l’inevitabile conto ai seminatori d’odio, agli illusionisti digitali e ai para-fascisti regionali, sarà da questi e simili principi che potrà rinascere qualcosa di sinistra.

Alessandro Dal Lago ha insegnato nelle Università di Milano, Bologna e Genova ed è stato visiting professor nella University of Pennsylvania e nella University of California. L’ultimo suo libro pubblicato dal Mulino è «Eroi e mostri. Il fantasy come macchina mitologica» (2017).

