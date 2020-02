Terracina capitale della bellezza per un giorno grazie al filosofo Filippo Cannizzo

Un successo di pubblico inaspettato ha reso Terracina (Lt) capitale della bellezza per un giorno, grazie alla presentazione del libro di Filippo Cannizzo “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese” di Sabato 22 Febbraio 2020 presso la libreria Mondadori di Terracina.

L‘iniziativa, organizzata da Legambiente e moderata dall’insegnate Paola Bucciarelli, è stato introdotto da Anna Giannetti (Presidente del Circolo Legambiente Terracina”Pisco Montano”) con le poesie di Stefano Pennacchi, prima dell’appassionante intervento del filosofo Filippo Cannizzo che ha emozionato e catturato i tantissimi presenti.

Quella nel comune del litorale pontino è stata la sessantesima presentazione del libro, che in precedenza era stato presentato in 12 Regioni e 36 Provincie italiane in meno di un anno, tra cui si segnalano i prestigiosi interventi di Cannizzo in occasione del XIII UNESCO Creative Cities Conference Fabriano 2019, di UMBRIA LIBRI 2018, del BOOK PRIDE 2018, dello Human Festival 2019, dellMaggio dei Libri 2019, di Liberi sulla Carta 2019, del Festival dell’Economia Civile 2019.

Il libro di cui si è parlato è già vincitore di due premi: il premio nazionale “Per la Filosofia” 2018 e il premio internazionale “SCRIPTURA” 2019. “Briciole di Bellezza”, attraverso uno stile originale in cui la narrativa si fonde alla saggistica, racconta di un viaggio attraverso la fragilità della bellezza dell’Italia, fra difficoltà e possibili soluzioni, proponendosi di indicare una strada possibile da percorrere per dare un futuro al Bel Paese: la via tracciata dalla bellezza della penisola italiana. Bellezza intesa come un elemento vivo, diffuso, presente in Italia. Bellezza come condivisione, cura dell’arte e della cultura, sostenibilità ambientale. Bellezza come possibilità di progresso, di crescita e di lavoro per il paese.

Per ciascuna delle questioni affrontate il filosofo Cannizzo, in questa presentazione ha fornito delle proposte per dare un futuro al Bel Paese, basato su rigenerazione urbana e mobilità ecosostenibile, progettazione culturale e tutela del patrimonio storico e artistico dell’Italia, costituzione di distretti di economia civile ed economia della bellezza, salvaguardia dell’ambiente, educazione alla bellezza e green economy.

Da Terracina, capitale della bellezza per un giorno, grazie alle proposte del filosofo Filippo Cannizzo, è partito un percorso di cambiante all’insegna del benessere collettivo e delle persone, della tutela e della valorizzazione della cultura, del miglioramento della qualità vita fondata sulla bellezza, la sua salvaguardia e la sua come fonte di lavoro, sviluppo economico, rivalutazione della vita nei comuni del Bel Paese. Verso la rivoluzione della bellezza, da Terracina in tutta Italia.

Com. Stam.