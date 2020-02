Incontro con l’autore/presentazione del libro Christopher Kloeble Quasi tutto velocissimo Domenica 2 febbraio 2020 – ore 11.00 Libreria Modusvivendi Via Quintino Sella, 79 90139 Palermo Ingresso libero

Incontro con lo scrittore Christopher Kloeble in occasione della presentazione dell’edizione italiana del suo libro “Quasi tutto velocissimo” (Traduzione dal tedesco: Scilla Forti, Keller Editore, 2019), titolo originale: “Meistens alles sehr schnell”. Modera: Rita Calabrese, germanista. Traduzione consecutiva dal tedesco.

Albert ha diciannove anni, è cresciuto in un orfanotrofio e non ha mai conosciuto la madre. Per tutta la vita ha dovuto assistere il padre, Fred, che è come un bambino intrappolato nel corpo di un adulto, trascorre il tempo leggendo enciclopedie, contando le auto verdi che passano per strada ed è conosciuto come l’eroe di un tragico incidente d’autobus.

Quando a Fred vengono diagnosticati solo pochi mesi di vita, per Albert inizia una vera e propria corsa contro il tempo perché sa che quell’uomo perso in un mondo tutto suo è l’unico a poterlo aiutare nella ricerca del proprio passato. Comincia così un viaggio avventuroso e commovente in compagnia di personaggi memorabili che li porterà in un’epoca lontana, fino a una notte di agosto del 1912 e alla storia di un amore proibito…

Quasi tutto velocissimo è una saga famigliare luminosa e drammatica, un travolgente road novel ambientato nelle alte terre alpine dal quale è impossibile separarsi.

Due adorabili eroi ci conducono in un tempo pieno di possibilità e ombre, amori, misteri e viaggi, in luoghi e cittadine immerse nelle atmosfere di antiche fiabe.

Christopher Kloeble ha studiato presso l’Istituto di Letteratura tedesca di Lipsia e presso l’Università della televisione e del cinema di Monaco. Suoi contributi sono comparsi tra gli altri su Die Zeit, Süddeutsche Zeitung e TAZ. È stato membro del Programma di scrittura internazionale dell’Università dello Iowa e scrittore residente all’Università di Cambridge.

