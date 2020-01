Presentazione del libro di M. Ravveduto “Lo spettacolo della mafia” – Bottega Libera Palermo

Bottega Libera Palermo 31/01/2020 ore 18 “Lo spettacolo della mafia. Storia di un immaginario tra realtà e finzione” Presentazione del libro edito dal Gruppo Abele Intervengono l’autore Marcello Ravveduto, Università di Salerno Nino Blando, Università di Palermo Introduce e modera Eliana Messineo, Libera Palermo

Le organizzazioni criminali negli ultimi decenni sono state protagoniste di una massiccia esposizione mediatica. Modelli, miti e codici si sono adattati e integrati con la società dei consumi e dei mezzi di comunicazione di massa, sono entrati prepotentemente nel cinema, nel web, nel marketing, sino a conquistare il centro della scena. Un fatto, questo, essenziale per l’analisi e la comprensione del fenomeno mafioso nel suo complesso, poiché stereotipi e rappresentazioni sono per le stesse organizzazioni criminali un potente strumento per affermare la loro esistenza e il loro potere.

L’attualità è dominata da una “narrazione del presentismo”, che ci fa stazionare nella cosiddetta RETROTOPIA dell’antimafia. Ancorarsi al mondo solido delle lotte alla mafia post stragi del ’92 serve a mascherare la difficoltà di fronteggiare “le mafie liquide”, quelle che non uccidono più, che non si vedono e che per questo sembrano non esistere.

Se la mafia non uccide, allora, non appare e non esiste. Ma se la mafia appare in un altro modo, comincerà a esistere in un altro modo e dovrà essere narrata in un altro modo. Il fatto è che le mafie stanno già cambiando il loro immaginario, in corrispondenza al loro mutare ontologico.

“Dalla nascita della letteratura di genere fino ai mafia movie, passando per le serie televisive, la musica neomelodica, i social network e il made in mafia nella moda e nella cucina. Gli spettatori non conosceranno mai personalmente un mafioso, né lo incontreranno, eppure nella loro mente l’immagine delle mafie è più che reale”.

“Lo spettacolo della mafia” analizza come sono cambiati gli stereotipi e i linguaggi delle mafie, attraversando tutti i media che oggi come ieri contribuiscono a generare e rigenerare immaginari e a rafforzare messaggi di violenza, controllo, oppressione, sino all’emulazione. Dal cinema, alle serie tv, dalla musica neomelodica alla trap, un libro che ci fa riflettere su molte cose che passano sotto i nostri occhi, a volte, inconsapevolmente. Adatto a tutti quelli che vogliono saperne di più, a chi si interessa di storia e di comunicazione.

Questa iniziativa rientra nel calendario di eventi e appuntamenti dei Cento Passi verso il 21 marzo, la Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo di tutte le Vittime Innocenti delle mafie, che il prossimo 21 marzo 2020 celebrerà i suoi 25 anni a Palermo, unica piazza nazionale dell’evento.

#memoriaeimpegno #21marzopalermo

Com. Stam.