Crimini rituali, misteri e magia nella Pisa di Marco Bertoli arriva in libreria “Percussor. I delitti del Reame Pisano”

Viareggio – Cosa sarebbe successo se Pisa non fosse stata sconfitta nella Battaglia della Meloria? Come sarebbe cambiata l’antica repubblica marinara? Il pluripremiato scrittore Marco Bertoli, geologo, bresciano di nascita e pisano d’adozione, prova a rispondere, regalandoci la sua versione.

Se poi, a questo nuovo corso preso dalla Storia, aggiungiamo un po’ di magia, un rito d’evocazione e una sfilza di omicidi rituali, otteniamo la ricetta del suo nuovo libro: “Percussor. I delitti del Reame Pisano”, edito da NPS Edizioni.

Ambientato in una Pisa alternativa del ‘600, una potenza regionale guidata dal monarca discendente da Ugolino della Gherardesca, il romanzo segue le indagini del colonnello dei Reali Moschettieri, il prode Manfredi Gambacorti, e del suo fido aiutante, il mago giudiziario Gentilini, chiamati a risolvere un intrigo che rischia di far crollare l’attuale dinastia regnante. Coadiuvati da una giovane sensitiva, in grado di percepire le anime dei morti, e da un sergente delle Guardie di Città, proveranno a fermare Percussor, il più famoso sicario del regno, e i suoi mandanti.

«Scrivere “Percussor” è stata un’esperienza sorprendente e istruttiva» dichiara l’autore. «Durante la fase di ricerca, mi sono immerso nella storia di Pisa e ho scoperto aspetti della città che non conoscevo. Mi sono divertito a giocare con la storia e con la magia, elemento quest’ultimo presente nel romanzo, sia pur dosato e filtrato dalle leggi scientifiche fissate da Galileo Galilei».

A breve inizierà anche il tour di “Percussor”, che porterà Marco Bertoli in giro per la Toscana, per incontrare i lettori durante presentazioni e fiere. Già confermata la presenza di NPS Edizioni a Lucca Città di Carta (24, 25, 26 aprile 2020), al Salone del libro di Torino (maggio 2020) e a Volterra Mistery & Fantasy (6 e 7 giugno 2020).

“Percussor. I delitti del Reame Pisano” è disponibile in prevendita sul sito NPS Edizioni (https://www.npsedizioni.it/), il marchio editoriale dell’associazione Nati per scrivere, e ordinabile in libreria e su tutti gli store di libri e ebook dal 15 dicembre 2019.

Biografia autore:

Marco Bertoli è geologo. Vive a Pisa. Numerosi suoi racconti hanno vinto concorsi, o si sono classificati finalisti, e sono stati pubblicati in duecento antologie e riviste.

Tra i suoi numerosi romanzi: La Signora che vedeva i morti (Felici Editore), vincitore del Premio Scrittore Toscano 2012 selezione online e quello della Giuria al Concorso “Città di parole”, 2013; il giallo storico L’avvoltoio. Delitti all’alba della scrittura, e il romanzo steampunk 1886. Quando le Lunatermiti invasero la Terra, entrambi editi dall’associazione culturale “I doni delle muse”.

​​​​​​​Per NPS Edizioni, ha scritto racconti per il progetto “Bestie d’Italia”.

