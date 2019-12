Taormina, si presenta il libro “L’albatro” di Simona Lo Iacono

Organizzato da BCsicilia e dal Comune di Taormina si terrà venerdì 20 dicembre 2019 alla ore 17,00 al Palazzo Duchi di Santo Stefano in via Vico Spuches a Taormina, la presentazione del libro “L’albatro” di Simona Lo Iacono.

Dopo l’introduzione di Francesca Gullotta, Assessore comunale alla Cultura e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è previsto l’intervento di Maria Antonietta Ferraloro, Docente e saggista. All’incontro sarà presente l’Autrice.

Il libro “L’albatro” Neri Pozza , 2019. Nato a Palermo nel 1896, da una nobile famiglia siciliana, Giuseppe Tomasi di Lampedusa è un bambino solitario, uno di quelli che preferiscono «le cose alle persone» e che rifuggono la compagnia. Un giorno, dal nulla, nella sua vita arriva Antonno: un bambino bizzarro, «tutto al contrario»: se sfoglia un libro comincia dall’ultima pagina, se vuole andare avanti cammina all’indietro e conta al contrario, provando una infinità pietà per gli zeri.

Per tutto il tempo della loro convivenza non c’è verso di fargli iniziare la settimana di lunedì o di togliergli dalla testa che si nasce morendo. Eppure Antonno, «l’albatro», come lui stesso si definirà (tenacissimo, l’albatro non abbandona il capitano nemmeno nella disgrazia) è l’unico spiraglio di luce in un’esistenza altrimenti buia e solitaria, l’unica compagnia di un bambino che vede e sente più degli altri, dotato di una sensibilità particolare, che lo porterà un giorno a diventare uno dei più grandi scrittori del Novecento. Ma all’improvviso, così come è arrivato, Antonno svanisce.

Divenuto adulto, Giuseppe partecipa alla guerra del 1915-18 come ufficiale, rimanendo nell’esercito fino al 1925; dopodiché si ritira a vita privata, viaggiando e dimorando per lunghi periodi all’estero, dove si dedica alla stesura di saggi e racconti che non darà alle stampe. Sarà solo quando metterà mano a una storia che cova dentro di sé da tempo, e che ha intenzione di intitolare Il Gattopardo, che Antonno tornerà da lui, e con il suo modo di fare al rovescio accenderà in Giuseppe Tomasi la consapevolezza che «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi».

Simona Lo Iacono è nata a Siracusa nel 1970, è magistrato e presta servizio presso il tribunale di Catania. Ha pubblicato diversi racconti e libri e vinto concorsi letterari di poesia e narrativa. Nel 2016 ha pubblicato il romanzo Le streghe di Lenzavacche (Edizioni E/O), selezionato tra i dodici finalisti del Premio Strega. Nel 2017, ha pubblicato Il Morso (Neri Pozza), vincitore del Premio Recalmare- Sciascia.

Com. Stam.