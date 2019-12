Il Real Teatro Bellini si trasforma nella casa del libro per tre giorni

torna Jingle Books, la festa del libro e delle arti, con tanti eventi per la sua quinta edizione

Ingresso gratuito al Teatro, inaugurazione con un reading dedicato ad Andrea Camilleri quattro laboratori e uno spettacolo dedicato ai bimbi presenti agli incontri anche Emma Dante, Giorgio Vasta e Gaetano BasileSaranno tre giorni all’insegna dei libri, della cultura e delle belle idee regalo. Da venerdì 20 a domenica 22 dicembre 2019 torna il week end festivo dedicato al libro e alla bellezza Jingle Books. Da venerdì pomeriggio e fino a domenica sera il Teatro più antico di Palermo sarà animato da tante presentazioni, incontri, laboratori per bambini, reading, itinerari, concerti, letture e spettacoli, per la fiera del libro di Natale palermitana, che quest’anno si svolgerà nello storico Real Teatro Bellini Palermo.

Il libro è in scena per Jingle Books 2019, la cittadella del libro, alla sua quinta edizione, circondata dalle memorie del teatro più antico di Palermo – di recente restituito alla città – nei suoi tre giorni abiterà proprio gli spazi in cui operarono i grandi della musica, della letteratura e della prosa. In onore dei 350 anni di storia del teatro Bellini, si incontreranno al suo interno, attori, musicisti, scrittori, giocolieri, lettori, alternandosi nelle esibizioni e nelle letture. Protagonista il libro a tutto tondo, scrigno di storie e memoria.

Un ulteriore nuovo modo di rivivere il teatro di piazza Bellini, che torna alla città facendosi anche casa del libro per tre giorni. Per l’occasione, l’ingresso al teatro sarà gratuito e abitanti e turisti potranno scoprire il meglio della produzione editoriale palermitana, percorrendo, tra la platea e il grande palcoscenico del Bellini, la lunga storia di Palermo.

Interverranno durante la manifestazione: Maria Enea, Rosa Maria Rizzo, Anna Maria Di Pietro, Evelina Arcidiacono, Pietro Piraino Papoff, Marina Turco, Laila e Lucilla Piraino, Santuzza Calì, Walter Lazzarin, Silvestro Nicolaci, Stefania Licata, Roberta Mazzola, Maria Concetta Armetta, Veronica Cerniglia, Adriana Chirco, Gaetano Basile, Ester Rizzo, Salvatore Ferita, Giacomo Cacciatore, Domenico Conoscenti, Maria Calabrese, Francesca Maccani, Giuseppe Guarrella, Lelio Giannetto, Alessandro Librio, Emma Dante, Giorgio Vasta, Lavinia Spalanca, Fabrizio Catalano, Margherita Di Marco, Fabrizio Pedone, Giusto Catania, Mariangela Di Gangi, Fausto Melluso, Nicola Lisci, Emanuele Lancetta, Gabriella Ebano, Valentina Chinnici, Alessandra Pagnotta, Anna Maria Bonaccorso e Davide Marzi.

Gli espositori saranno: 21 Editore, 40due Edizioni, Antipodes Casa Editrice, Dario Flaccovio Editore, Ducezio Edizioni, Edizioni Kalós, Edizioni Leima, Edizioni Mesogea Culture Mediterranee, Glifo Edizioni, il Palindromo Edizioni, Istituto Poligrafico Europeo Casa Editrice, Navarra Editore, Nessun Dogma, Nuova Ipsa Editore, Pietro Vittorietti Edizioni, Torri del Vento Edizioni.

Questi gli orari: Venerdì 20 dicembre dalle ore 16 alle ore 22 – Sabato 21 dicembre dalle ore 10 alle ore 23 – Domenica 22 dicembre dalle ore 10 alle ore 22

Informazioni: 3928888953 – info@jinglebooks.it

VENERDÌ 20 DICEMBRE

ORE 16 › PALCOSCENICO

Reading inaugurale in memoria di Andrea Camilleri. I ragazzi del laboratorio di teatro di M. Spicuzza leggeranno brani scelti dalla produzione del grande scrittore siciliano

ORE 16 › FOYER PRIMO PIANO

Newbook Club, presentazione progetto e lancio tema della giornata. Laboratorio esperienziale di scrittura e comunità per giovani grafomani palermitani

ORE 17 › PALCOSCENICO

Antipodes Casa Editrice, Sale e cioccolato, raccolta di poesie di Maria Enea (uscita novembre 2019). Intervengono Prof.ssa Rosa Maria Rizzo (Dirigente Scolastico), dott.ssa Anna Maria Di Pietro (giornalista – Il Bene Comune), dott.ssa Evelina Arcidiacono (USR – Sicilia). Partecipano: Megahertz (vocal lab del liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo) e gli studenti del laboratorio teatrale del liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo. Sarà presente l’autrice

ORE 18 › PALCOSCENICO

Edizioni Kalós

Presentazione del volume Bambola giocattolo eccellente. Storia ed evoluzione di Pietro Piraino Papoff. Introduce: Salvino Leone (direttore editoriale di Edizioni Kalós), modera: la giornalista Marina Turco. Intervengono: Laila e Lucilla Piraino e Santuzza Calì, illustratrice e scenografa

ORE 19 › PALCOSCENICO

Glifo Edizioni, Walter Lazzarin, scrittore per strada, sosta a Palermo. Presentazione del suo nuovo libro Animali All’Avventura, tautogrammi illustrati dalla A alla Z per bambini e adulti, con l’autore dialogherà l’illustratore Silvestro Nicolaci

ORE 20 › PALCOSCENICO

VirtuousFlair, concerto di fisarmoniche a cura del Conservatorio di Palermo

ORE 20 › PALCOSCENICO

Intermezzo a cura del Conservatorio di Palermo, Virtuous Flair (fisarmoniche)

ORE 20:30 › PALCOSCENICO

Il Palindromo, Premio Fiammetta Sciacca, prima edizione. Intervengono Stefania Licata, curatrice

del premio, e Roberta Mazzola, vincitrice e autrice del libro premiato

SABATO 21 DICEMBRE

ORE 11 › FOYER PRIMO PIANO

Vittorietti, presentazione/laboratorio per bambini su legalità e dialetto con il libro Armalilandia di Maria Concetta Armetta

ORE 16 › FOYER PRIMO PIANO

Io chi sono? Lettura a voce alta e laboratorio espressivo-creativo Rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni. A cura di Veronica Cerniglia

ORE 16:30 › PALCOSCENICO

Cauldron Sax Quartet,concerto a cura del Conservatorio di Palermo

ORE 17 › PALCOSCENICO

Dario Flaccovio Editore, Presentazione del libro Antiche strade e piazze di Palermo di Adriana Chirco. Sarà presente insieme all’autrice anche Gaetano Basile, giornalista, scrittore, autore televisivo e teatrale, nonché enogastronomo appassionato e narratore avvincente

ORE 17 › FOYER PRIMO PIANO

Prospero Enoteca Letteraria, Genitori accompagnati. Lettura animata, merenda e laboratorio per bambini dai 5 anni in su. Costo 8 euro

ORE 18 › PALCOSCENICO

Navarra Editore, Presentazione del libro Donne disobbedienti di Ester Rizzo. Con l’autrice dialogherà Silvana Polizzi

ORE 19 › PALCOSCENICO

Il Palindromo, Palermo di carta plus, la guida letteraria di Palermo aggiornata al 2019.

Intervengono Salvatore Ferita (autore del libro) e gli scrittori (mappati nella guida) Giacomo Cacciatore, Domenico Conoscenti e Francesca Maccani

ORE 21 › PALCOSCENICO

Archibugi string trio plays Led Zeppelin, Concerto Jazz Rock con Alessandro Librio al violino, Giuseppe Guarrella al violoncello e Lelio Giannetto al contrabbasso

DOMENICA 22 DICEMBRE

ORE 10

Terradamare Cooperativa Turistica, Passeggiata letteraria Palermo di Carta. Da piazza Marina a piazza Bellini. Con il supporto della mappa letteraria della città Ed. Il Palindromo, si scopriranno gli scrittori che in questi luoghi hanno ambientato le loro opere. Percorso: Piazza Marina, complesso monumentale Steri (esterno), Kalsa, Spasimo (interno), Magione, Piazza Rivoluzione, Piazza Bellini, Real Teatro Bellini – Jingle Books (festa del libro). Durata: 3 ore. Costo: Tour € 12 | Tour+libro € 24. Su prenotazione eventi@terradamare.org

ORE 11 › FOYER PRIMO PIANO

Glifo Edizioni, Il piccolo vampiro di nome Clementino, scritto e illustrato da Nicola Lisci. Lettura animata e laboratorio di disegno con l’autore. Bambini dai 4 anni in su

ORE 12 › PALCOSCENICO

Spettacolo di giocoleria ed equilibrismo. Lo spettacolo di Jonathan Marquis, originariamente da strada, fonde l’arte della giocoleria e dell’equilibrismo,

le tecniche del mimo e il rischio del fuoco con momenti di interazione in cui gli spettatori saranno coinvolti e resi partecipi attivamente, tra virtuosismi circensi e giochi esilaranti; il pubblico diverrà così anche protagonista, fornendo gli stimoli per l’improvvisazione di gag e nuovi numeri che renderanno lo show un’esperienza unica e magica

ORE 17 › PALCOSCENICO

Glifo Edizioni, Le sorelle Macaluso: dal teatro al cinema, intervengono Emma Dante e Giorgio Vasta

ORE 17 › FOYER PRIMO PIANO

Navarra Editore, Pier Paolo Pasolini. Polemico Passionale Proteiforme, di Lavinia Spalanca. Interviene Fabrizio Catalano, letture di Margherita Di Marco

ORE 18 › PALCOSCENICO

Istituto poligrafico europeo, Presentazione del libro La città che non c’era. Lo sviluppo urbano di Palermo nel secondo dopoguerra, di Fabrizio Pedone. Ne discutono con l’autore Giusto Catania, Mariangela Di Gangi, Fausto Melluso; coordina Dario Carnevale

ORE 18 › FOYER PRIMO PIANO

Nuova Ipsa Editore, Giorni di festa, di Emanuele Lancetta

ORE 19 › PALCOSCENICO

Navarra Editore, Tina Modotti. Fuoco che non muore, di Gabriella Ebano. Con l’autrice dialogherà Valentina Chinnici

ORE 19 › FOYER PRIMO PIANO

Edizioni Leima con la collaborazione di Prospero Enoteca Letteraria, “Ricette di una famiglia siciliana. Storie di grandi abbuffate e solenni arrabbiature” di Alessandra Pagnotta, Anna Maria Bonaccorso e Davide Marzi

Com. Stam.