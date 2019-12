Elisa Isoardi e lo chef Natale Giunta, sabato, da Mondadori per la presentazione di Buonissimo!

Il libro contiene una selezione di ricette de La Prova del cuoco. Il firmacopie alle 18.30 al San Lorenzo Mercato di Palermo

Dagli studi di Rai Uno dove si registra La Prova del cuoco, allo spazio Mondadori di San Lorenzo Mercato a Palermo. La coppia televisiva formata dalla conduttrice del programma Elisa Isoardi e dallo chef Natale Giunta si ritroverà sabato 14 dicembre, alle 18,30 insieme per presentare “Buonissimo! La grande avventura della cucina italiana” (Rai Libri, pag. 256, 18 euro). Si tratta di una raccolta di ricette tratte dal noto programma di Rai Uno, dove la conduttrice e lo chef siciliano sono affiancati da Alessandra Spisni, la maestra sfoglina bolognese, rappresentante della cucina “vecchia scuola” a confronto con quella più moderna e sperimentale di Giunta. Modera la giornalista Milvia Averna. Ingresso libero da Via S. Lorenzo, 288. Nel libro Elisa Isoardi, da eccellente padrona di casa, raccoglie, bilanciando, due visioni diverse ma integrative del cucinare, dove la tradizione italiana “sfida” a colpi di gusto la cucina gourmet dello chef Natale Giunta, contemporanea e sofisticata. Al termine della presentazione firmacopie con pass numerato, rilasciato all’acquisto dei libri in uno dei tre Flaccovio Mondadori Bookstore – al San Lorenzo Mercato, al Forum CC. Palermo, nel nuovo spazio di via Roma 270/272. Elisa Isoardi è l’attuale conduttrice televisiva della “Prova del Cuoco”. Nel 2000 ha partecipato a Miss Italia conquistando la fascia di Miss Cinema e per diversi anni è stata una modella, partecipando anche a diversi spot pubblicitari e videoclip musicali. Nel 2005,è entrata in Rai come inviata nella trasmissione “Guarda che luna”, condotta da Massimo Giletti e Hoara Borselli e da allora ha condotto moltissimi programmi televisivi della Rai, tra cui il “Festival di Castrocaro”, “Affari tuoi”, “Linea Verde”, “Miss Italia nel mondo”, “Unomattina”, “Telethon”. Lo chef Natale Giunta torna in libreria dopo il debutto nel 2005 con Gusto SicilianoPer Natale Giunta, neo quarantenne originario di Termine Imerese in provincia di Palermo, chef e imprenditore del settore eventi e banqueting, Buonissimo! non è la prima avventura in libreria. Nel 2008, infatti, ha realizzato Gusto Siciliano, libro fotografico e di ricette con le immagini del fotografo Pucci Scafidi. Giunta, titolare del ristorante Castello a Mare, alla Cala di Palermo, di Passami ù coppu a due passi dal Cassaro, e dei due nuovi nati, Oro Bistrot e Secret View a Roma, è, oggi, uno degli chef più conosciuti in Italia, anche grazie al programma televisivo, La Prova del Cuoco, dove è parte del cast dal 2005, con un ruolo che negli anni è andato crescendo.Parola chiave: Buonissimo!Tag: libri, ricette di cucina, La Prova del cuoco, Elisa Isoardi, chef Natale Giunta, Alessandra Spinsi, Rai Libri, San Lorenzo Mercato, MondadoriSnippet: Elisa Isoardi e lo chef Natale Giunta presentano sabato a San Lorenzo Mercato, Buonissimo! raccolta di ricette tratte da La Prova del cuoco di Rai Uno

Com. Stam.