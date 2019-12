Centro Culturale Biotos : Presentazione “Dove ti cerchero'”

Il libro “Dove ti cercherò. Romanzo di metempsicosi” – scritto dal professore Gaetano Bonaccorso (già dirigente scolastico a Palermo) e pubblicato dalla Mohicani Edizioni – sarà presentato in anteprima mercoledì 11 dicembre, ore 1730, nel salone del Centro Culturale Biotos, in via XII Gennaio 2 a Palermo. Con l’autore dialogherà la psicologa e pedagogista Rossana Carmagnani.

Il romanzo del professore Bonaccorso è ispirato alla metempsicosi, cioè la teoria (tipica del buddismo, delle filosofie orientali e del misticismo degli orfici) in base alla quale, dopo la morte, l’anima trasmigra da un corpo all’altro, fin quando non si sia completamente affrancata dalla materia.

Il romanzo (ambientato dal primo dopoguerra ad oggi) si apre con la citazione delle tesi di Fedro: “Qualunque anima che, avendo fatto parte del seguito di un dio, ha intravisto qualcosa del vero, quella che abbia veduto di più, trasmigrerà nella specie di un uomo che amerà la sapienza o la bellezza, o sarà esperto di musica o d’amore, la seconda in un re rispettoso della legge, guerriero ed autorevole, la terza in un uomo che si occupa della città, o in un economo, o in un esperto di finanza, la quarta in un ginnasta amante della fatica o in qualcuno interessato alle cure del corpo, la quinta in una che avrà la vita del profeta o del mistico; alla sesta si adatterà un poeta o qualcun altro che si dedica alla mimesis, alla settima un artigiano o un contadino, all’ottava un sofista o un demagogo, alla nona un tiranno. In tutte queste condizioni, chi abbia trascorso la vita giustamente riceve in successione un destino migliore, chi ingiustamente, peggiore”.

