Antonino Cannavacciuolo a Vicolungo The Style Outlets per il firmacopie del nuovo libro

Il Natale si avvicina e a Vicolungo the Style Outlets – uno dei due centri gestiti in Italia da NEINVER, player tra i leader nel settore degli outlet in Europa – torna lo Chef Antonino Cannavacciuolo, che dà appuntamento a tutti i fan per un pomeriggio dedicato al suo nuovo libro Il pranzo di Natale. I piatti delle feste e la cucina degli avanzi.

Mercoledì 11 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00, tutti gli ospiti di Vicolungo The Style Outlets potranno incontrare lo chef presso il punto smart gourmet “ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo” e farsi autografare la propria copia del libro.

Vicolungo The Style Outlets si trova a Vicolungo (Novara) ed è raggiungibile con l’autostrada A4 MI-TO, uscita Biandrate/Vicolungo.

L’ingresso è libero. L’acquisto del libro non è vincolante alla partecipazione.

ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo

“ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo” ha debuttato a Vicolungo The Style Outlets a maggio 2019. Il punto smart gourmet prende ispirazione dalla tradizione street food napoletana, che offre una ricca selezione di gastronomia gourmet in versione smart e anche “on the go”. Sul menu sfiziosità salate come pizza fritta, parmigiana di melanzane, mozzarella in carrozza, cuoppo e dolci come graffe, sfogliatelle, babà, code d’aragosta e altri prodotti iconici.

