Serena Giunta e Girolamo Lo Verso presentano Fare gruppi

Lunedì 2 dicembre, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Serena Giunta e Girolamo Lo Verso presentano il libro Fare gruppi (il Mulino) insieme a Flora Inzerillo e Graziella Zizzo. Modera Elvira Terranova.

Come funziona il lavoro psicoterapeutico, e più ampiamente clinico? Che cosa lo caratterizza? Che cosa può produrre il cambiamento terapeutico? Sulla base di tali interrogativi il volume esplora a fondo il «fare gruppi» come dimensione delle relazioni umane, definendo le condizioni ottimali perché il dispositivo gruppale sia efficace e risponda ai bisogni per i quali è stato attivato. Nella riflessione sui diversi aspetti del suo funzionamento, di particolare importanza il problema della operatività clinica, della formazione dei terapeuti, della correttezza della prassi operativa, della ricerca e dei side effects, ovvero come far sì che il gruppo corrobori i processi di crescita ed evolutivi e non rafforzi invece spinte regressive.

Serena Giunta, psicologa e psicoterapeuta gruppoanalista, è docente all’Università LUMSA S. Silvia, Palermo. È stata componente del gruppo di lavoro presso il Ministero della Salute per l’elaborazione delle Linee di Indirizzo per la Salute Mentale in Italia.

Girolamo Lo Verso è docente e formatore di Psicoterapia, Past President dell’SPR Italia, Past President della COIRAG e della Divisione di Psicologia Clinica della SIPs, nonché Direttore scientifico della Scuola di Psicoterapia di gruppo e PolisAnalisi di Roma.

