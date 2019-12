I&C presenta “Liquirizia e Clementino” in un libro i bambini raccontano la fusione

Di prossima pubblicazione, l’autrice M. Letizia Guagliardi pone l’accento sul processo culturale di estrema attualità di unione tra gli ex comuni di Corigliano e di Rossano. L’ispirazione nasce da un lavoro laboratoriale dei ragazzi della scuola primaria. Spunti riflessivi, racconto frizzante, storia fantastica

Corigliano Rossano:La casa del libro di informazione&comunicazione, nell’ambito delle attività di promozione della cultura, annuncia la pubblicazione prossima di un nuovo lavoro editoriale, il terzo dall’inizio della nuova esperienza. Dopo i testi di notevole successo degli autori Maria Curatolo e Rocco Russo, I&C propone ai lettori una nuova e fantastica produzione di scrittura creativa, frutto di un lavoro di laboratorio dei bambini delle scuole primarie. L’autrice M.Letizia Guagliardi, pone all’attenzione del pubblico un tema di estrema attualità, la FUSIONE tra gli ex comuni di Corigliano e di Rossano. L’elaborato prende il nome “io scrivo con Letizia”, nel quale i bambini si avventurano nel mondo delle parole. La fantasia galoppa e le idee si mettono insieme. “LIQUIRIZIA E CLEMENTINO – UNA STORIA DI AMICIZIA E CORAGGIO A CORIGLIANO ROSSANO.

I&C SODDISFATTA – La direzione della testata giornalistica di I&C saluta con grande entusiasmo la pubblicazione di un testo di estremo interesse sociale e culturale. «Abbiamo l’intenzione di lavorare in prospettiva guardando alle future generazioni, stimolandole a una sfida competitiva verso l’alto. Siamo in una fase – si sottolinea- in cui è prevalente la cultura dell’immagine propinata mediante l’uso smodato dei social. Abbiamo il dovere di assumere questo dato e tradurlo in un qualcosa di positivo. Associare, quindi, il desiderio della notorietà alla curiosità della conoscenza e del sapere. I&C ha intenzione di avviare, anche mediante il coinvolgimento delle scuole, una serie di attività tendenti a individuare giovani talenti amanti della scrittura, dell’ingegno, della creatività. Far accrescere un principio di competitività tra i ragazzi stessi, stimolarli a una attenzione verso i contenuti e, al tempo stesso, avvicinarli al successo».

IL NUOVO LAVORO EDITORIALE – Il libro di Letizia Guagliardi nasce alla luce di un’esperienza molto bella nella quale i temi dell’amicizia, della condivisione e dell’unità sono prevalsi. Zac, il protagonista, è un simpatico ragazzo che vive tra Corigliano e Rossano, proprio a metà tra le due città che da poco tempo si sono fuse in un unico comune. Nella sua campagna conoscerà Liquirizia, la prima antica radice che usò il barone Amarelli per la sua fabbrica, e Clementino, il piccolo frutto tipico della Piana di Sibari. Insieme affronteranno una divertente avventura in cui dovranno combattere contro le incomprensioni, le rivalità e le difficoltà di comunicazione. Il racconto vuole essere una metafora della nostra storia attuale, una città che è appena nata e che potrebbe correre il rischio di non dialogare come dovrebbe. Il messaggio lanciato è quello dell’unità e della necessità di ritrovare le parole gentili e buone. Nei prossimi giorni il libro di M.Letizia Guagliardi sarà presentato alla stampa.

BIOGRAFIA – M. Letizia Guagliardi è nata a Cosenza e vive e lavora a Rossano (Cs). È docente di Inglese all’ITI “E. Majorana”.

Nel corso dell’anno tiene i laboratori di scrittura creativa “Io scrivo con letizia”, divisi per fasce d’età, frequentati da bambini, adolescenti e adulti.

Ha pubblicato con Ferrari editore “Sulla linea… la mia vita dietro le sbarre” (2017) e “Il giardino dei fiori proibiti” (2019).

Ha coordinato diversi progetti di teatro sociale nella Casa di Reclusione di Rossano e nel 2015 ha vinto il premio “Il maggio dei libri” con lo spettacolo – da lei scritto e diretto – “Via… col libro”, allestito e recitato da una ventina di detenuti.

Nel 2018 ha vinto il premio “Il libro… mio amico” con un video sulla diffusione della lettura, realizzato insieme ai suoi studenti.

Nel 2019 ha vinto il primo premio assoluto “Scrivere il teatro” (indetto dal MIUR e dall’ITI Italia) con la sceneggiatura “Ti ho trovato!”, rappresentata al Teatro Vascello di Roma e poi replicata al teatro Paolella di Rossano.

Nel suo blog www.conletizia.wordpress.com pubblica post che trattano di crescita personale, di temi sociali, di scuola, di libri e letteratura, di cinema e teatro e interagisce con i suoi lettori.

I video che lei stessa realizza sono visibili su Youtube: Letizia Guagliardi.

Le presentazioni dei suoi libri – nelle scuole, università, piazze e librerie – sono per lei occasioni d’incontro con i lettori per condividere riflessioni, idee e progetti creativi.

“Liquirizia e Clementino” è la sua prima esperienza come scrittrice e illustratrice di libri per bambini.

