“Migrazioni e Modernità”, presentazione del libro di Emanuele Iula

Oggi, lunedì 25 novembre alle ore 18:00, presso il Centro Diaconale La Noce – Istituto Valdese in via Via Giovanni Evangelista Di Blasi 12 verrà presentato il libro di Emanuele Iula Migrazioni e modernità. Una lettura generativa (Editrice Queriniana, 2019).

Ne discutono con l’autore: Fausto Melluso, Responsabile Politiche Migratorie Arci PalermoMarianna Siino, Sociologa Università di PalermoIntroduce e Modera:Anna Ponente, Direttrice Centro Diaconale La Noce Istituto ValdeseIl libro «E se scoprissimo che i fenomeni migratori, anziché una reazione a un qualche disagio, sono in realtà la risposta a una domanda ben più profonda?»(Emanuele Iula)Questo testo lancia provocatoriamente una sfida che nasce da un ribaltamento di prospettiva. Se si vuole andare alla ricerca di un senso possibile del fenomeno della mobilità umana, è troppo poco limitarsi a sapere se coloro che si spostano hanno un futuro nel Paese d’arrivo. Al contrario, si potrebbe provare a chiedersi se queste persone danno un futuro e dischiudono prospettive alle società in cui giungono. Questo capovolgimento è la chiave di volta che il cosiddetto “pensiero generativo” vuole offrire al dibattito sulle migrazioni.L’attualissimo lavoro di Emanuele Iula, più che voler essere esaustivo, punta sulla profondità del rapporto che si genera tra i dati raccolti dalle varie statistiche in circolazione e alcune interpretazioni di autori che si sono sforzati di andare oltre i dati, per cogliere un senso diverso e implicito al migrare. Per questa ragione, una delle direttrici seguite è stato il costante tentativo di dialogo con saperi e discipline diverse: filosofia, sociologia, antropologia e, non ultima, la teologia biblica. L’intento può apparire ambizioso. Forse lo è davvero. Ma consente di contribuire al dibattito più ampio.

L’autore

Gesuita, romano, Emanuele Iula si è specializzato in etica e filosofia politica a Parigi e in passato ha frequentato il mondo delle persone senza fissa dimora, dei detenuti, entrando in contatto con varie forme di conflittualità sociale. È docente di etica e di mediazione dei conflitti a Napoli, presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Luigi. Tra le sue pubblicazioni, oltre a un originale romanzo filosofico, dal titolo Chiedilo a Luna (2018), vanno segnalate: La Parola che rigenera il mondo (2015) e Nous, les fils de la déconstruction. Essai d’éthique générative (2018)

https://www.queriniana.it/libro/migrazioni-e-modernita-2251

