“Emergere in Italia. Istruzioni per l’uso nel mondo editoriale d’oggi” di Eleonora Marsella

Milano – Sarà presentato il 22 novembre 2019 alle ore 17,30 presso la Libreria Cultora di Milano il primo libro della giornalista Eleonora Marsella dal titolo “Emergere in Italia. Istruzioni per l’uso nel mondo editoriale d’oggi”.

Il libro

Si tratta di un piccolo manuale scritto con ironia, dove il lettore troverà consigli, aneddoti, liste di librerie o teatri dove presentare la propria opera, festival e fiere di settore. “Emergere in Italia. Istruzioni per l’uso nel mondo editoriale d’oggi” è come un bugiardino: ti dice cosa fare, cosa evitare, dove e quando migliorare. Il libro può essere letto da tutti, tutti coloro che amano la cultura, coloro che hanno pubblicato un libro o vorrebbero farlo, chi ama gli eventi letterari e che vorrebbe organizzarne uno. All’interno troverete anche delle interviste esclusive a professionisti del settore come Cristiano Carriero, Francesca Caon, Alessandro Mazzù e Daniele Chieffi. Inoltre una riflessione di Francesco Giubilei.

Il libro, con copertina realizzata da Silvia Bonomo, editato da Natascia Cortesi, è stato pubblicato con Mosaico Edizioni, piattaforma di self publishing con assistenza diretta, ideato da Eleonora Marsella e Flavio Passi, progetto lanciato in questi giorni e che sarà online a partire dalla prossima settimana. Per richiedere il libro, costo di copertina 12 euro, scrivi a: Ilblogdieleonoramarsella@gmail.com

P.S

I primi 100 lettori riceveranno a casa libro e… UN OMAGGIO EDIZIONE LIMITATA.

L’autrice

Eleonora Marsella è una giornalista culturale, agente letterario e organizzatrice di eventi in Italia. Nasce nel dicembre del 1992 a Maglie, la città di Aldo Moro. Cresce tra il pianoforte, i caffè di sua madre e la campagna dello zio. Legge, scrive e si appassiona alla vita. Ama viaggiare, cucinare, parlare con le persone, conoscere nuove storie e narrarle al prossimo. Lavora nel mondo dell’editoria d’oggi, a stretto contatto con gli autori emergenti per scelta, legge grandi classici per necessità e scappa al mare tutte le volte che può. Studia prima a Lecce e poi a Roma diventando giornalista pubblicista e agente letterario. Veicola cultura in Italia da anni tra fiere editoriali radio, tv e web. Ha all’attivo 200 presentazioni letterarie. È alla costante ricerca di giornate da 48 ore, nuovi stimoli e partorisce idee ogni 30 minuti.

Date tour: https://www.facebook.com/Ilblogdieleonoramarsella/

ASCOLTA I PODCAST DEL LIBRO: https://www.spreaker.com/show/emergere-in-italia-di-eleonoramarsella

Com. Stam.

Eleonora Marsella