Milano Teatro Franco Parenti: Statale 106 Viaggio sulle strade segrete della ‘ndrangheta di Antonio Talia

Statale 106 Viaggio sulle strade segrete della 'ndrangheta di Antonio Talia giovedì 7 novembre alle 18 al Teatro Franco Parenti di Milano Intervengono il sindaco Giuseppe Sala e Cesare Giuzzi (Corriere della Sera)

“Ci sono battaglie che non hanno geografia, ci riguardano tutti: quella contro la criminalità organizzata è una di queste”. È per questo motivo che il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prenderà parte alla presentazione del libro-inchiesta di Antonio Talia “Statale 106. Viaggio sulle strade segrete della ‘ndrangheta” (minimum fax), in programma giovedì 7 novembre, alle ore 18, al Teatro Franco Parenti di Milano. A parlare con il Sindaco e l’autore ci sarà il giornalista Cesare Giuzzi del Corriere della Sera.

“Sarebbe grave mancare questo appuntamento – aggiunge il Sindaco -. Il traffico di droga e gli altri reati che si consumano su quel tratto di Jonica al centro del libro di Talia hanno un impatto sociale devastante, con conseguenze che non possono essere ignorate né devono lasciarci indifferenti: toccano il nostro territorio, le nostre famiglie, i nostri figli. Denunciare ciò che succede lungo quel centinaio di chilometri è un dovere. Perché alcuni grandi problemi che viviamo anche nella nostra città affondano le radici proprio su quella strada. Bisogna partire da lì, seguendo percorsi tortuosi e oscuri che si irradiano in tutto il mondo per capire come contrastarli. La statale 106 non è che una delle tante vie di cui si serve la malavita per affermare il suo tracotante potere, in Italia e all’estero. Antonio Talia guarda in faccia questa realtà e la racconta senza fare sconti alla sua terra. Questo libro accende luci che noi amministratori e noi tutti cittadini abbiamo il compito di non spegnere. Il mio grazie alla sua determinazione e al suo coraggio”, conclude.

Il sostegno che il Sindaco Giuseppe Sala ha deciso di dare ad Antonio Talia e al suo libro ha fatto sì che anche altri personaggi pubblici, della politica e non solo, decidessero di partecipare in prima persona al lungo tour di presentazioni di Statale 106. Tra i nomi che accompagneranno l’autore ci sono quelli di Leoluca Orlando, Gian Carlo Caselli, Luigi De Magistris, Antonio Decaro, Carlo Lucarelli, Massimo Carlotto, Davide Maria De Luca.

Statale 106

Viaggio sulle strade segrete della ‘ndrangheta

di Antonio Talia

Un viaggio di 104 chilometri su una strada a doppio senso, stretta tra le acque del mar Jonio e le pendici dell’Aspromonte: il percorso da Reggio a Siderno dura solo un’ora e mezza di auto, ma dalla Calabria si ramifica attraverso cinque continenti e oltre quarant’anni di crimini.

Dall’omicidio del potentissimo amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Lodovico Ligato fino a maxioperazioni di riciclaggio a Hong Kong; dai rapporti privilegiati coi narcos colombiani fino al brutale assassinio del giornalista Ján Kuciak e di Martina Kusnírová, in Slovacchia; dal più grande carico di ecstasy di tutti i tempi nascosto nel porto di Melbourne, fino alle guerre che stanno insanguinando i sobborghi di Montréal e Toronto: guidare sulla Statale 106 significa risalire fino alla sorgente del fenomeno globale ‘ndrangheta, un’organizzazione capace di celebrare i riti ancestrali di una Madonna in lacrime mentre mette a segno spericolate operazioni finanziarie internazionali da milioni di euro.

Statale 106 è un viaggio dentro la storia e la psicogeografia, e il suo punto d’arrivo non può che essere quello di decifrare la mente degli affiliati.

Con l’istinto infallibile del giornalista d’inchiesta, la passione del romanziere e l’emozione di chi racconta la propria terra d’origine, Antonio Talia ha costruito un reportage lucido e pieno di rabbia, un’immersione nel male che ha il sapore aspro della verità.

L’autore

Antonio Talia è nato a Reggio Calabria. Ex corrispondente da Pechino, si è occupato di riciclaggio di denaro sporco tra Italia e Cina, gang di strada in Svezia, jihadismo in Indonesia e operazioni finanziarie illecite a Hong Kong. È coautore di Io sono il cattivo e Nessun luogo è lontano, trasmissioni di affari esteri in onda su Radio24.

