Al via gli incontri di lettura “Nati per Leggere” in Biblioteca Fardelliana

Mercoledì 30 ottobre alle ore 17.00, presso la sala Torre Arsa della Biblioteca Fardelliana, verrà inaugurato il primo ciclo di incontri di lettura “Nati per Leggere” (NpL), dal titolo “In Fardelliana con BibliOrso”.

Per l’occasione verrà allestito in biblioteca uno spazio dove il personale bibliotecario e i volontari NpL di Trapani – in compagnia di un simpatico amico, BibliOrso, l’orsetto custode delle mille e una storia – accoglieranno bambini e bambine da 0 a 6 anni e le loro famiglie per leggere insieme e in allegria racconti, fiabe e albi illustrati.

Ai saluti istituzionali seguiranno le storie speciali di Nati per Leggere e alla fine è prevista una sorpresa per i più piccoli.

L’evento del 30 ottobre darà il via a una serie di incontri – dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie – in Fardelliana ogni ultimo giovedì del mese, tutti con un preciso obiettivo che è il cuore del programma Nati per Leggere (NpL), ossia promuovere la lettura in famiglia a bassa voce, intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino.

Il ciclo di incontri fa parte delle attività del progetto NpL del Comune di Trapani, che aderisce all’omonimo programma nazionale di promozione della lettura in famiglia ai bambini di età prescolare ed è promosso dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), dall’ACP (Associazione Culturale Pediatri) e dal CSB (Centro per la Salute del Bambino). Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

Di seguito il calendario programmato degli incontri di lettura, tutti con inizio alle ore 17.00:

– Mercoledì 30 ottobre 2019

– Giovedì 28 novembre 2019

– Giovedì 19 dicembre 2019

– Giovedì 30 gennaio 2020

– Giovedì 27 febbraio 2020

– Giovedì 26 marzo 2020

– Giovedì 30 aprile 2020

– Giovedì 28 maggio 2020

