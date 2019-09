Angela Ganci “Mini-Compendio Illustrato di Psico(pato)logia, Criminologia e Nuove Scienze” e Neuroscienze” e “Pianeta Salute”

Questi i titoli di due interessanti libri scritti dalla Dott.ssa Angela Ganci, psicologa, psicoterapeuta e giornalista. Il primo accompagna il lettore lungo la conoscenza dettagliata dell’intricato mondo della psiche, inteso in senso sia funzionale che patologico, della criminalità e del cervello nelle sue declinazioni sia funzionali che relative alla patologia, come nella degenerazione senile dell’Alzheimer. S

i tratta di un Manuale di facile consultazione e decifrazione, schematico, che si struttura in TRE sezioni dedicate rispettivamente alla psicologia e alla psicopatologia, alla criminologia e alle neuroscienze, ciascuna parte arricchita di immagini figurative accostate ai concetti teorici esposti e appositi approfondimenti tematici di concetti particolarmente cari alla Psicologia generale, come Coping o Stresso alle Neuroscienze come Neuroimaging o Strutture della Neocorteccia. Non mancano le curiosità da questi mondi intricati e appassionanti, attraverso l’analisi di sindromi psicologiche rare e bizzarre come la Sindrome di Stoccolma o di Gerusalemme, mentre sul versante più propriamente neurologico, il libro si interessa della descrizione di sindromi rare e complesse, come la macropsia. Si tratta di un Manuale di primo livello, dove il principiante può cimentarsi nella conoscenza dei primi rudimenti della psicologia, dal concetto di Attaccamento a quello di Autoefficacia, oppure interessarsi delle basi scientifiche del funzionamento mentale del criminale, come nel concetto di staging o criminal profiling, fino ai meccanismi funzionali delle aree cerebrali deputate alla memoria, come l’Ippocampo, o all’emozione, come l’Amigdala. Una descrizione non scontata, semplice e coinvolgente, di mondi di per sé già affascinanti, dove la sinteticità permette di approcciarsi con immediatezza e piacevolezza ai contenuti e dove la scelta di immagini, riconducibili, nella forma, a ogni concetto, rende questo libro fruibile e godibile, fin dalle prime pagine. In ”Pianeta Salute”, manuale ricco di spunti bibliografici e di riferimenti teorici dove il concetto di salute, nel senso completo di benessere psicofisico, viene strettamente ricondotto a quello di prevenzione, inteso sia nel senso di prevenzione primaria (totale assenza del fenomeno malessere) sia in quello di prevenzione terziaria, come cura e terapia del disturbo conclamato. Il volume è suddiviso in Tre Parti, corrispondenti, la prima, al malessere diffuso a carico del singolo (dall’ansia alla depressione fino ai disturbi alimentari), la seconda al disturbo relazionale e di comunicazione all’interno della coppia, infine al malessere delle organizzazioni. Ecco che una trattazione dettagliata riguarda, per esempio, nella Parte I, il tema della depressione, dai sintomi alle cause conosciute fino alle terapie cognitive e comportamentali miranti a ripristinare il normale svolgimento della vita quotidiana e del benessere psicofisico, con una sottolineatura sul piacere intrinseco delle attività, compromesso nella depressione clinica. Interessante, altresì, la descrizione dei meccanismi di genesi disagio di coppia nella caratterizzazione dello stalking (Parte 2), laddove la mancanza di empatia determina disfunzioni comunicative e malessere esistenziale, agiti violenti, persecuzioni finalizzate al controllo dell’Altro e alla sua distruzione. In ultimo, nella Parte III, il lettore può addentrarsi nella disamina delle genesi e della prevenzione del disagio aziendale rappresentato nelle dinamiche del mobbing e del burnout, dove il malessere dipende in larga parte dalla strutturazione specifica di un ambiente di lavoro alienante e controllante, oltre che da specifiche configurazioni di personalità del lavoratore.

Pianeta Salute, un volume preciso, puntuale, accompagnato da schede descrittive di approfondimento, di temi variegati, dai disturbi alimentari alle fobie, che riporta accurate Linee guida ministeriali sulla prevenzione primaria di fenomeni gravi quali il bullismo o di disturbi cronici come i disturbi alimentari, da combattere attraverso stili di vita improntati a un’alimentazione sana e a un regolare esercizio fisico. Un libro che approfondisce a tutto tondo il mondo del disagio psicosociale, mai lanciando allarmismi e sempre individuando barlumi di ottimismo, in direzione della scientificità di una cura che innanzitutto significhi attenzione ai campanelli d’allarme di un malessere umano e sociale che si traduce nell’impoverimento collettivo del potenziale creativo e dell’empowerment della società.

Franco Verruso

Com. Stam.