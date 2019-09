Luciano Spinelli incontra i suoi fan e firma le copie di Per sempre – I miei pensieri, i miei disegni, il mio cuore

Martedì 10 settembre, alle ore 17:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Luciano Spinelli incontra i suoi fan e firma le copie del suo libro Per sempre (Rizzoli). Con oltre 7 milioni di follower su TikTok, torna in libreria il muser più seguito d’Italia.

Ho sempre lottato per poter essere me stesso, per tracciare una strada che fosse solo mia. Anche quando non sapevo ancora chi ero, sono sempre stato certo di una cosa: non volevo indossare una maschera, volevo avere il coraggio di andare per il mondo a testa alta. È seguendo il mio cuore che ho scoperto quanto un foglio bianco e una matita possano aiutare a esprimere la propria anima e così ho iniziato a portare sempre con me un blocco da disegno. Ho vissuto giorni leggeri e giorni pesanti, giorni tristi e giorni di immensa gioia. Ho trovato amici sinceri con cui non servono le parole, basta uno sguardo; mi sono sentito amato e mi sono sentito solo… mi sono sentito fragile come una scultura di cristallo e ho capito che tutto ciò che ci appassiona ci rende unici e ci fa brillare come una miriade di arcobaleni. Ho imparato ad ascoltare i miei pensieri perdendomi nel silenzio assordante della notte, ho capito che davanti a noi ci sono infinite possibilità! Il disegno della nostra vita è fatto da piccoli pezzi di un puzzle che pian piano, uno alla volta, si incastrano perfettamente; questo libro è la mia anima più vera, intima, che finora ho tenuto lontana da tutto e da tutti. Nel mio posto felice, con il rumore del mare che mi riempiva il cuore, ho deciso di condividere con voi anche questa parte di me, Per Sempre.

Luciano

LUCIANO SPINELLI, classe 2000, ha pubblicato il suo primo video su YouTube a dicembre del 2015, ottenendo da subito un grande successo. Il suo canale vanta oggi quasi 600.000 iscritti. Proclamato nel 2017 Muser of the Year, è ora con 7 milioni di follower su TikTok il più seguito in Italia e tra i più seguiti a livello mondiale. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo libro, Insieme, raccogliendo grandi successi di vendita e raggiungendo i primi posti delle classifiche. Nel 2018 e nel 2019 è stato nominato ai Kid’s Choice Awards come webstar italiana preferita. Il suo account

