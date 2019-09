Bere, su Amazon.it “Il manuale dei cocktail”, ricettario pratico per studenti e professionisti

Roma – Appassionato di cocktail? Per chi non lo conoscesse ancora esiste il portale in italiano Cocktailitalia.it, nato per fornire supporto e informazioni utili a tutti gli amanti della miscelazione e dei cocktail.

Rimanendo fedeli all’idea che il sito servisse principalmente all’acquisizione di conoscenze, oltre alle ricette IBA, ed alle informazioni fondamentali per poter preparare cocktail, il portale è arricchito con un blog attraverso il quale man mano vengono inseriti contenuti che spaziano dai consigli, alla storia dei liquori o al come vengono prodotti.

“Ora che il sito gode di un suo pubblico, mi sono sono concentrato nella creazione di un manuale pratico, che ho chiamato ‘Il manuale dei cocktail‘, rivolto sia al professionista dietro al banco che ha bisogno di una veloce rinfrescata ad una ricetta, sia a chi vuole studiare le ricette IBA” spiega il creatore del portale Cocktailitalia.it, Francesco Suriano e autore del manuale.

“Ricordiamoci che anche chi fa il barman di professione non può tenere a mente proprio tutte le ricette dei vari cockatil conosciuti, ecco perchè li libro è pensato come un utile strumento di lavoro. Pulito e senza distrazioni per un facile accesso alle informazioni” racconta ancora Suriano.

Le ricette sono suddivise per categorie: the unforgettables, contemporary classics e new era drinks, e in ogni categoria le ricette sono presentate in ordine alfabetico per una veloce consultazione.

Il libro è disponibile su Amazon.it alla pagina https://amzn.to/2lxpYj0

Il portale dei cocktails, con una breve storia e molte altre informazioni sul mondo dei cocktail si trova invece all’indirizzo www.cocktailitalia.it

Per chi fosse interessato alle pagine social gli indirizzi sono https://it-it.facebook.com/cocktailit e www.instagram.com/cocktailitalia_it.

