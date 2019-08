Pantelleria: Roberto Di Sante, scrittore, autore teatrale e giornalista, presenterà al Castello Medievale il suo ultimo libro Corri

È con particolare orgoglio che Punto a Capo Onlus annuncia l’evento di martedì 27 agosto 2019 alle 21.30 presso il Castello Medievale di Pantelleria, dove, con il Patrocinio del Comune, Roberto Di Sante, giornalista, scrittore, autore teatrale, appassionato di cinema e musica, presenterà il suo ultimo libro, CORRI – Dall’Inferno a Central Park.

Ad introdurre l’Autore ed intervistarlo ci sarà Francesca Marrucci, Direttrice Editoriale del giornale Pantellerianotizie.it. Interverranno il Sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, che porterà il saluto istituzionale, l’Assessore alla Cultura, Claudia Della Gatta, l’Assessore allo Sport, Antonio Gutterez e il maratoneta pantesco, Simone Parisi, in un’ideale gemellaggio tra Roma e Pantelleria nel nome dello sport. Leggerà alcuni brani del libro l’attore Sebastiano Gavasso.

Pantelleria sarà anche il teatro di un annuncio in anteprima nazionale legato al libro ‘CORRI’ che Roberto Di Sante ha voluto riservare all’isola proprio come ringraziamento per l’ospitalità concessa.

Di Sante, originario dei Castelli Romani, vicino Roma, è stato per anni tra i più apprezzati corrispondenti de Il Messaggero, due volte vincitore del Premio Nazionale Cronista (1994 e 1997), ma nel suo paese natio, Marino, è rimasto nel cuore in particolare per le sue commedie in dialetto che per più di un decennio hanno caratterizzato diverse edizioni della celebre Sagra dell’Uva di Petroliniana memoria. Una delle sue commedie, Tassinar in love, è stata replicata per ben due anni di seguito nella Capitale.

Torna oggi a presentare un libro che inizia dalla fine: da un uomo che precipita dal quarto piano di un palazzo. La sola scelta che gli è rimasta per smettere di soffrire. Mentre cade esprime l’ultimo desiderio. Il suo corpo si blocca a pochi centimetri dal suolo. Un filo di luce scende dall’alto, lui ci si aggrappa e prova a fuggire dal pozzo buio che lo ha inghiottito: la depressione. Aldo Amedei è un giornalista di successo che ha perso tutto. Anche i sogni.

INGRESSO LIBERO

