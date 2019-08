Dipende da te: in un libro il viaggio di Simone Digrandi verso un futuro di speranza, ai tempi della “crisi” In tre anni migliaia i ragazzi incontrati tra scuole, piazze e convegni

Quando hai tra le mani un titolo di studio, nel cuore la voglia di farcela, ma tutto sembra remare contro le tue ambizioni: è ciò che succede da dieci anni a questa parte, con la crisi economica che ha messo a dura prova decine di ragazzi, ad ogni latitudine.

Nella nostra Sicilia tanti hanno chiuso le valige per tentare un avvenire oltre il confine dello Stretto, e i dati ufficiali degli ultimi anni sembrano non dare speranza.

Ma qualcuno ha cercato di andare contro le correnti avverse, creando un’ancora solida per non lasciare casa. Giovani imprenditori, liberi professionisti, startupper, ragazzi che, tirando fuori una passione o competenza, si sono aperti una strada rimanendo in terra natìa: tra di loro c’è Simone Digrandi, 35enne ragusano che, dopo la laurea in Scienze Politiche, ha capito che solo investendo in senso pieno su se stesso e sulle proprie risorse avrebbe trovato un avvenire solido e appagante. Un percorso, questo, che non è, chiaramente, stato sempre dolce e privo di insidie e, come ogni sfida vissuta da ciascuno di noi, gli ha lasciato degli insegnamenti che possono essere utili, se non indispensabili, a tanti altri ragazzi che, come lui in passato, vivono le incertezze di questi tempi.

Il cammino verso il futuro di questo giovane imprenditore ed esperto in comunicazione, tra i soci fondatori dell’agenzia ragusana “Formability” è descritto in “Dipende da te”, la prima opera di penna di Simone Digrandi, il quale ha voluto raccontare – e raccontarsi – in un manuale di vita per dire che non è vero che i giovani di oggi non hanno possibilità. Nell’epoca dei NEET, di quei ragazzi che smettono di lottare, c’è bisogno di qualcuno che racconta un’altra storia, quella di chi il futuro se l’è costruito da solo, e di come ciò è possibile.

Hai un talento ma non sai come metterlo a frutto? Dipende da te. “L’esperienza mi ha insegnato – scrive Simone – che non sempre il talento viene scoperto o, se emerge, non viene messo a maturare e, di conseguenza, non può portare la persona a scoprire e costruire il proprio ruolo”. Il problema sta nel fatto che i ragazzi non riescono a leggersi dentro: sono bombardati da pessimismo collettivo, residui di bullismo adolescenziale che si ripercuote anche in fase matura, influenze e pressioni sbagliate, informazione che racconta solo della fuga dei cervelli sbandierata a volte oggettivamente, a volte “troppo tragicamente” come unica soluzione. Una miscellanea che li porta a non essere messi nelle condizioni di sapere che potenziale hanno dentro. Qualcosa che, se attivato seguendo i giusti canali, potrebbe dare loro tante possibilità.

Il libro spiega come ogni ragazzo può tirare fuori ciò che di bello ha dentro di se (Capitolo “Io”) costruire qualcosa insieme ad altri facendo realmente squadra (Capitolo “Noi) e l’importanza di farsi veicolo di messaggi positivi all’interno della propria comunità (Capitolo “Loro”). Simone Digrandi porta Dipende da te (Edizioni Wordmage, 2016) in tasca da tre anni ormai e ha incontrato migliaia di ragazzi per far capire loro quanto possono essere speciali. Un viaggio con decine di presentazioni tra scuole e piazze. Nelle palestre e negli auditori Simone ha offerto, e continua a offrire, un messaggio diverso, a volte spiazzante, anche con una capillare e spontanea presenza sui Social, attraverso pillole di esperienza che lui, per primo, ha metabolizzato per diventare il giovane adulto che è oggi. Una parte di questo viaggio è contenuto in un piccolo video autoprodotto presente su Facebook. Il libro nel marzo 2017 è stato presentato anche al Senato della Repubblica.

Dipende da te è un piccolo – ma solenne – impegno con chi sei, perché “La ruota prima o poi gira e il panorama sarà bellissimo”. Mentre Simone è sempre a completa disposizione di istituti che hanno il piacere e la voglia di organizzare incontri motivazionali, coinvolgenti e anche divertenti, i prossimi appuntamenti sono fissati per il 13 agosto alle ore 18.30 a Palazzolo Acreide (SR) per una “presentazione itinerante” del libro tra i vicoli della città, con partenza dall’atrio comunale, a cura della Consulta Giovanile e dell’Amministrazione Comunale, il 29 settembre a Sciacca (AG) con un panel motivazionale all’interno della due giorni “Giovani protagonisti” organizzata al Multisala Campidoglio dall’Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliana.

