Presentazione libro “ma tu perché si Vip “ Festival Beer

Maurizio è un omone di quasi 2 metri, ama definirsi “un contadino”. Apparentemente è come l’orco cattivo di una favola per bambini, ma è uno dei più bravi nel suo mestiere, ne ha viste tante.

E‘ uno dei più grandi figli di buona donna in circolazione (è detto con grande affetto), ma è buono come il pane, di una generosità e di un’autenticità che poche volte ho riscontrato. Maurizio mi aveva dato una grande lezione. ( Salvo Sottile)

E’ buono come il pane, di quelli onesti che amerebbero tanto fare i furbi, magari anche fregare il prossimo, per rispettare una sorta di scuola da marciapiede che forse non ha mai nemmeno frequentato e forse fa solo finta di venire da lì. ( Roberto Alessi)

Sono alcuni dei protagonisti del mio libro, che mi hanno dedicato delle parole bellissime nelle loro prefazioni.

Ma i veri protagonisti sono la mia vita da fotoreporter, i racconti , sono i migliaia di km che ho percorso in giro per il mondo a caccia di scoop.

In una vita passata a scattare foto (ed a raccontare storie) mi sono imbattuto in moltissimi «Signori» e in tante brave persone, ma ne ho incontrato anche tante inclassificabili!

C’è una sostanziale diversità tra il cosiddetto “vip” nostrano e quello internazionale.

Forse perché qui da noi, “vip” lo si diventa con una certa facilità.

A Milano, Parigi, New York, Miami, Maldive, Londra, Malindi, Roma , mi è capitato di vivere con gli stessi vip in città e in situazioni differenti.

Immortaliamo sempre la scena che, forse è unica, e avviene sempre tra lo stupore di tutti. Nella sua semplicità il vip se non incavolato saluta sempre l’intruso e lo scruta con distacco.

Non voglio svelarvi di più , ma Ronaldo Corona , Simona Ventura e Marcuzzi, Berlusconi e Santoro, vi aspettano tra le pagine del mio libro. ( Maurizio Sorge )

