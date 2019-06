LIBRI: Luigi Mancuso presenta Amor cieco

Martedì 25 giugno, alle ore 18:30 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Luigi Mancuso presenta il suo nuovo libro Amor cieco (Torri del Vento edizioni) insieme a Sara Scarafia. Letture di Giovanna Cossu.

La conversazione tra un uomo e una donna nella terrazza di un albergo in Norvegia (lui pittore, lei archeologa) che cambia il destino di entrambi; l’improvvisa e incomprensibile scelta monacale di una ragazza allegra e vitale; le due vite di una donna sposata sedotta dalla lotta armata nell’Italia del sogno rivoluzionario e della folle deriva terroristica; l’irrompere inaspettato della malattia mentale nell’esistenza felice di una famiglia; la rievocazione in prima persona di un’esperienza indimenticabile, che fa scoprire alla protagonista una vocazione: leggere le lettere dal fronte (e scrivere le risposte) alle mogli e fidanzate rimaste a casa ad aspettare – tra timore e speranza – il ritorno dei loro uomini chiamati a combattere nel fango delle trincee della Grande Guerra. Undici storie semplici che sono altrettante variazioni su uno dei temi più caratteristici della sensibilità letteraria moderna: il momento decisivo in cui qualcosa di imprevisto accade o si rivela e tutto cambia.

Luigi Mancuso è nato a Palermo, dove vive. Lavora come consulente di Cardiologia ed Ecocardiografia della Fondazione Cutino e della Clinica Candela di Palermo. Ha pubblicato numerosi lavori di cardiologia in riviste internazionali. Ha studiato musica classica per molti anni. Appassionato di letteratura russa ha pubblicato su più riviste (Ossimori, Slavia, Cola Pesce) saggi su Anton Checov, e inoltre, un libro edito da Nuova IPSA di Palermo (Il Compositore di Laudi). Ha collaborato con il regista Roberto Gandini per la messa in scena a Firenze nel giugno 2018, dello spettacolo teatro-danza “A Mosca! A Mosca!” tratto dalle Tre Sorelle di Anton Checov. Ho pubblicato una riscrittura per adolescenti di tre opere teatrali di Anton Checov per Nuove Edizioni Romane e una raccolta di racconti per EKT di Brescia. Collabora con la rivista Amaltea, con saggi e racconti brevi.

