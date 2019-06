LIBRI: Gianmario Bonzi presenta Invincibili. Il Dream Team che ha fatto la storia del fioretto azzurro

Oggi, lunedì 3 giugno, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Gianmario Bonzi presenta Invincibili. Il Dream Team che ha fatto la storia del fioretto azzurro (Infinito edizioni) insieme a Valentina Vezzali – pluricampionessa olimpica di fioretto femminile (la donna italiana più medagliata dello sport azzurro) e Giorgio Scarso – Presidente Federazione Italiana Scherma.

Le magnifiche vicende sportive del Dream Team di fioretto femminile italiano cominciano ufficialmente la notte del 4 agosto 1992, quando quattro schermitrici

d’oro si aggirano per le ramblas di Barcellona: tuffo in piscina all’aperto, discoteca, canti e balli, un salto a Casa Italia. Diana Bianchedi, Francesca Bortolozzi, Giovanna Trillini e Margherita Zalaffi festeggiano come si deve il primo storico titolo olimpico di una squadra femminile azzurra, vinto ovviamente anche con Dorina Vaccaroni, allora simbolo del gruppo, ma genio e sregolatezza, lontana da quei momenti celebrativi. Altri tre ori a cinque cerchi seguiranno, con in mezzo numerose imprese firmate, tra le tante, da Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Margherita Granbassi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Alice Volpi. Una storia infinita fatta di trionfi (moltissimi), cadute (poche, magari fragorose), rivalità a tratti feroce, ma anche spirito di gruppo unico per portare l’Italia in cima al mondo come nessuno è mai riuscito a fare con tale continuità. Ricordando le prime imprese compiute da Irene Camber e Antonella Ragno, decenni addietro, passando poi per le “zie” del Dream Team composto, negli anni Ottanta, anche da Cicconetti, Mochi, Sparaciari, Gandolfi e Traversa, ecco la storia senza censure delle Invincibili del fioretto.

Gianmario Bonzi (Milano, 1976). Giornalista professionista, da oltre dieci anni commenta le più importanti manifestazioni internazionali di scherma su Eurosport Italia. È transitato per diverse esperienze giornalistiche, da Radio24-IlSole24Ore ad AGR. Come collaboratore, ha scritto o scrive per Tuttosport, Leggo, Il Giorno, Quotidiano Sportivo. Ha seguito dal vivo due Olimpiadi (Torino 2006, Rio de Janeiro 2016) e numerose altre manifestazioni sportive tra sci alpino, nuoto, scherma, volley, beach volley e tuffi. Con Infinito edizioni ha pubblicato il libro Oro bianco (2018), scritto a quattro mani con l’amico e collega, Dario Ricci.

