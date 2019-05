Vento dei Venti NpL: SventoLazio di storie arriva a Cori

Per i 20 anni di Nati per Leggere, il 19 maggio sarà presentato il Programma nazionale e i nuovi libri delle collezioni della biblioteca comunale. Una sorpresa è riservata ai bambini nati nel 2019. Dal 20 al 24 maggio le scuole dell’infanzia del territorio saranno coinvolte nella maratona itinerante di letture a bassa voce.

L‘adesione del Comune di Cori e della biblioteca comunale “Elio Filippo Accrocca” aNati per Leggere coincide quest’anno con una data importante: 20 anni dalla sua nascita. Dal 1999 Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta. Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, dei lettori volontari e della biblioteca, tante novità coinvolgeranno anche i piccoli cittadini di Cori e Giulianello.

Il Programma nazionale Nati per Leggere verrà presentato domenica 19 maggio alle ore 17:00 presso la biblioteca civica, insieme ai nuovi libri entrati a far parte delle collezioni dell’istituto culturale corese. Insieme agli ospiti ed esperti presenti si parlerà della diretta relazione tra la lettura e le fasi di crescita del bambino e i benefici della lettura a bassa voce. Ai bambini nati nel 2019 sarà riservata una sorpresa. Interverranno: Mauro De Lillis, Sindaco di Cori; Chiara Cochi, Assessore alla Politiche Sociali; Paolo Fantini, Assessore alla Cultura; Paola Carapellotti, referente NpL Cisterna di Latina; Romina Mattarelli, referente NpL Latina; Maria Raffaela Buffone, pediatra; Sergio Renzo Morandini, pediatra e vincitore del Premio Nazionale Nati per Leggere.

Per il 20° anniversario di NpL sono state organizzate in tutta Italia una serie di attività che confluiranno nell’iniziativa nazionale “Il Vento dei Venti”. In quest’ambito, la Regione Lazio è promotrice dell’evento “SventoLazio di storie”, una maratona di letture a bassa voce in tutto il territorio regionale. Attraverso il Gruppo Locale Nati per Leggere e l’Associazione culturale Arcadia, ci saranno momenti di lettura rivolti a bambini della fascia d’età 3-6 anni. In particolare: lunedì 20, martedì 21, giovedì 23 e venerdì 24 maggio, dalle ore 10:00 alle 12:00, i volontari NpL terranno letture a bassa voce itineranti tra le classi dei tre plessi della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto” (“Alessandro Marchetti” – Cori, “Gianni Rodari” – Giulianello, “Raffaela Marchetti” – Boschetto); mercoledì 22 maggio, dalle ore 17:00 alle 18:30, in biblioteca, il consueto appuntamento del “Mercoledì da favola” si arricchirà di nuove storie e nuove voci.

Com. Stam.