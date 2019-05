Immagine dal vero (Leima) presentazione del libro

Giovedì 16 maggio, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Luciano Accomando, Angelo Scuzzarella, Pietro Iacono Quarantino, Marina Accomando presentano il libro Immagine dal vero (Leima) insieme a Adham Darawsha.

SINOSSI LIBRO

Immagine dal vero è un film che racconta storie di immigrati che hanno avuto successo in Sicilia, grazie alle loro particolari inclinazioni e capacità.

Immagine dal vero è anche un libro dove sono raccontate e descritte le motivazioni e le ragioni psicologiche sottostanti. La ricerca che è stata condotta ha individuato le cause del pregiudizio dei siciliani e il senso di autoefficacia della popolazione immigrata. Gli autori esplorando con una visione inedita il fenomeno migratorio hanno concepito un nuovo modello per l’integrazione sostenibile, reciproca e partecipata.

SINOSSI FILM

Immagine dal vero è un documentario che racconta le storie di successo di cinque donne e sette uomini emigrati in Sicilia che hanno saputo riscattarsi e hanno contribuito a migliorare le comunità di cui oggi fanno parte, in cui sono perfettamente integrati. Sono medici, editori, sportivi, imprenditori, cuochi che, raccontando le loro storie, dimostrano l’importanza di valorizzare l’essere umano nelle sue specificità, evidenziando le ragioni per cui il fenomeno migratorio non può essere semplicemente avversato, né deve essere banalmente subito con pietismo e paternalistico sentimentalismo. Il film racconta inoltre, con una tecnica derivata dal reality, la vita di una donna ghanese incinta, che darà alla luce la piccola Marzia. Il film è stato già presentato a diversi concorsi e Festival conseguendo i seguenti risultati: Premio CineMigrare 2018; Premio del pubblico come miglior lungometraggio Terni Film Festival – Popoli e religioni; Premio come miglior film “Dialogo interculturale” Social Machinery Film Festival; Premio del pubblico miglior documentario Sciacca Film Fest.

Luciano Accomando è nato a Palermo, città in cui ha deciso di vivere e lavorare. Laureato in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo, svolge l’attività di produttore e regista per il cinema e il teatro. Nel romanzo è la sua prima opera letteraria pubblicata con Edizioni Leima nel 2016.

Angelo Scuzzarella lavora a Palermo come psicologo clinico e psicologo del lavoro per migliorarne i processi e ottimizzarne gli incassi delle aziende.

Pietro Iacono Quarantino svolge da 10 anni la professione di psicologo del lavoro per sviluppare nuove competenze, promuovere il benessere, progettare e gestire i cambiamenti personali e organizzativi.

Marina Accomando psicologa e presidente di Associazione Anteprima ha svolto negli anni diverse ricerche nel campo della psicologia sociale.

