Libri salvati. A Cori il Cerchio del Libro “Proibito”

Per il Maggio dei Libri la biblioteca comunale di Cori aderisce all’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche per il 10 Maggio, anniversario delle Bücherverbrennungen.

In adesione alla rassegna di letture pubbliche di libri proibiti – “Libri salvati” – venerdì 10 Maggio, alle ore 18:00, presso la biblioteca comunale di Cori “Elio Filippo Accrocca”, si terrà uno straordinarioCerchio del Libro, organizzato dall’Associazione culturale Arcadia e patrocinato dal Comune di Cori. I lettori che vorranno partecipare dovranno portare con sé un passo di un libro scelto dalla lista proposta dall’AIB (https://www.aib.it/attivita/libri-salvati/2019/74097-libri-salvati-come-aderire/). Seduti in cerchio, ciascuno avrà a disposizione 2 minuti per condividere, leggendo o raccontando il suo contributo.

“Libri salvati” – promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Public History e il patrocinio dell’Associazione Italiana Editori – si svolgerà in varie parti d’Italia il 10 Maggio, anniversario delle Bücherverbrennungen, i roghi di libri avvenuti la notte del 10 maggio 1933 a Berlino e nelle principali città della Germania nazista, al culmine di una vasta campagna per la “pulizia” della cultura tedesca mediante il fuoco. Furono bruciate le opere di centinaia di autori considerati non conformi all’autentico spirito tedesco, perché di origine ebraica o portatori di visioni del mondo distanti da quelle del nazifascismo.

Quei roghi furono appiccati in solenni cerimonie al saluto plaudente di rettori, gerarchi del regime, leader degli studenti, e dai festeggiamenti di folle entusiaste, tutti persuasi che – come sostenne il ministro della propaganda Joseph Goebbels – questo fosse il migliore rimedio «[…] alla decadenza e alla corruzione morale! […] L’uomo tedesco del futuro non sarà più un uomo fatto di libri, ma un uomo fatto di carattere». L’iniziativa rientra nel Maggio dei Libri, campagna nazionale di promozione della lettura, che proseguirà con la Maratona Nati per Leggere (20-24 Maggio) e la presentazione del libro “La colomba e il caduceo” (31 Maggio, ore 18:00).

