Come diventare food blogger Tecniche e consigli per creare il tuo blog e guadagnare cucinando Guida pratica alla professione più gettonata del momento

Presentazione il 7 maggio alle 18, alla Feltrinelli di via Cavour n. 133 –Palermo

Già disponibile in tutte le librerie una guida pratica per aspiranti food blogger. Un manuale che spiega come trasformare la passione per la cucina in un lavoro, come far decollare il proprio blog e soprattutto come guadagnare cucinando.

Alba Caponetto, nota food blogger italiana, racconta la sua esperienza diretta e spiega trucchi e tecniche per foto che facciano venire l’acquolina in bocca e quindi attirare visitatori. Il libro Come Diventare Food Blogger sarà presentato il 7 maggio alle 18 alla Feltrinelli di via Cavour n. 133 a Palermo. Insieme all’autrice saranno presenti: Paola Marino, Ceo Mira Comunicazione, e Alessandra Rossi, Web & social media strategist, referente community IgersPalermo.

Come Diventare Food Blogger porta il lettore a focalizzare il proprio lavoro sulla impostazione della struttura, sui contenuti migliori da condividere, sulla importanza della strategia per ottenere lo sviluppo, la visibilità e la crescita del blog. E ancora spiega come individuare il giusto target, lo stile da usare per la comunicazione, le attività di monetizzazione da avviare e gli strumenti per l’analisi dei risultati. Non si tratta, quindi, del classico libro di ricette, ma della ricetta personale dell’autrice per diventare un food blogger di professione e guadagnare cucinando, anche partendo da zero.

L’interesse crescente per il cibo e per la cucina ha portato gli chef stellati a prendere il posto degli attori Hollywoodiani! Centinaia di food blog nascono ogni giorno, ma soltanto pochi riescono ad emergere e monetizzare. Il food blogging è quindi un’opportunità, ma anche una sfida, che bisogna saper affrontare con gli strumenti giusti per trasformare la propria passione per la cucina in un’attività remunerativa.

Com. Stam.