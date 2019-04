Sargio Algozzino e Deborah Allo presentano Myrna e il tocco della morte (Tunué)

Mercoledì 17 aprile, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo),Sergio Algozzino e Deborah Allo presentano il loro graphic novel Myrna e il tocco della morte (Tunué) insieme a Salvo Di Marco.

Myrna nasce col tocco della morte, appena in braccio alla madre la uccide. Il padre fugge con la piccola cercando rifugio in mezzo al bosco.La ragazzina cresce in solitudine, con le mani fasciate, ma il padre le fa conoscere il mondo che la circonda e il suo problema, la istruisce facendole amare molti libri.Alla morte del padre Myrna decide di rimanere sola nella foresta, sia per abitudine che per un’inconscia paura. Il suo tocco è in grado di uccidere uomini e animali, ma non le piante delle quali da sempre la giovane si circonda, saranno proprio le piante un giorno a indicarle un sentiero: in fondo alla strada Myrna incontrerà un ragazzo,,,Una storia coinvolgente che pone al centro il tema della diversità.Sergio Algozzino diplomato presso l’Accademia di belle arti, ha pubblicato con Tunué: Dieci giorni da Beatlenel 2013, il racconto su Ozzy Osbourne nella raccolta Hellzarockin’ del 2012, sceneggiata da Gianluca Morozzi, e il saggioTutt’a un tratto nel 2005. Nel 2014 esce il graphic novel di matrice autobiografica Memorie a 8 bit; nel 2016 il nuovo lavoro dal titolo Storie di un’attesa e nel 2017 Il piccolo Caronte con i disegni di Deborah Allo. Nel 2013 vince il Premio Francisco Solano Lòpez come “Miglior disegnatore”. All’attività di disegnatore e colorista affianca quella di insegnante presso varie scuole di fumetto.Deborah Allo, disegnatrice originaria di Santa Teresa di Riva. Ha lavorato come colorista per la casa londinese Holy loft Production. Per Tunué ha collaborato alla colorazione di The Passenger, graphic novel nato da una sceneggiatura di Carlo Carlei.

