Acireale, nell’ambito dell’iniziativa di BCsicilia “30 Libri in 30 Giorni” si presenta il volume diFrancesca Maccani “Fiori senza destino”

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si presenta domenica 14 aprile 2019 alle ore 18,00, presso il Mondadori Bookstore in via Via O. Scionti, 19 ad Acireale, il volume di Francesca Maccani “Fiori senza destino”.

Sul limite estremo della città di Palermo, nella più difficile delle periferie di oggi, dieci ragazzi raccontano in prima persona la loro vita, i loro sogni, il loro poco destino. Il quartiere è il C.E.P., acronimo che significa Centro di Edilizia Popolare, dove promiscuità e malavita regnano sovrane, e dove l'unica legge sembra essere il possesso delle cose e delle persone.In un alternarsi di rassegnazione e speranze, ognuno dei personaggi si racconta, con lucidità e senza filtri. Scopriamo così che la crudeltà non è una prerogativa degli adulti, ma un peccato originale che si trasmette di padre in figlio in un continuo gioco dei ruoli e alterna vittime a carnefici.Francesca Maccani, alla sua opera prima, compone un romanzo corale, struggente e verissimo, indimenticabile. L'autrice, insegnante, vive a Palermo. Ha pubblicato il saggio La cattiva scuola (Tlon, 2017, premio Donna del Mediterraneo). Sul blog 'Giudittalegge' si occupa di recensioni online.

