Un libro per l’Africa, Le Edizioni La Zisa siglano accordo di partenariato con la onlus Inshuti Italia-Rwanda

Un libro per l’Africa per dare concretezza a uno slogan, vago quanto falso, che si sente spesso ripetere fin troppo frequentemente in questi tempi bui, anche da parte di alti ma non autorevoli esponenti delle istituzioni: “Aiutiamoli a casa loro!”.

Così le storiche Edizioni La Zisa di Palermo – trent’anni di battaglie in nome della legalità e contro ogni tipo di mafia, da quelle criminali a quelle burocratico-politiche – hanno deciso di siglare, in occasione del venticinquesimo anniversario del genocidio dei Tutsi in Ruanda, un milione di morti in appena tre mesi nel 1994, un accordo che prevede di destinare parte dei ricavi a una delle più attive e serie organizzazioni di volontariato che si prodigano in quell’angolo quasi dimenticato, dall’Occidente, di Mondo: la onlus Inshuti Italia-Rwanda.

“Un privilegio e un onore – commentano dalla casa editrice – cercare di poter fare la propria parte per il sostegno dei progetti di sviluppo e di assistenza portati avanti da Inshuti. Apporremmo su tutte le nostre pubblicazioni, pagina Facebook e blog, oltre che su tutto il nostro materiale promozionale, il logo e l’indirizzo web dell’associazione insieme all’informazione che parte del nostro fatturato va alla onlus. Ci auguriamo che molti altri editori facciano lo stesso perché, come amava ripetere don Pino Puglisi, ‘Se ognuno fa qualcosa si può fare molto'”.

Inshuti ItaliaRwanda onlus è stata fondata nel 2007 da una donna coraggiosa, Grace Kantengwa, scappata dalla Guerra civile del Ruanda nel 1959. Dopo aver trascorso la sua gioventù in un campo profughi in Uganda, grazie all’aiuto di un missionario, è arrivata in Italia dove oggi vive con la sua famiglia e le sue due sorelle. Dalla sua esperienza è nata la volontà di aiutare il prossimo in difficoltà, in primis sostenere il suo poverissimo Paese dove non ha avuto il privilegio di crescere.

Inshuti è una organizzazione di volontariato costituita nel 2007 a Tradate, in provincia di Varese. L’Associazione INSHUTI Italia- Rwanda onlus è attiva in tre campi principali: il sostegno a distanza di bambini e bambine, ragazze e ragazzi; l’aiuto diretto delle persone senza occupazione e delle loro famiglie attraverso la promozione di corsi di formazione e di piccoli progetti di micro-credito; la realizzazione di progetti per rilanciare il sistema scolastico e l’istruzione.

L’associazione opera sul territorio italiano e ruandese, con la presenza costante di numerosi volontari e tutti i progetti sono realizzati e implementati da personale locale.

Inshuti ItaliaRwanda sostiene e promuove le popolazioni del EastAfrica: Ruanda, Congo e Uganda.

