“Se commetterò un reato, questa volta sarà molto grave”Sorveglianza Speciale per un detenuto prossimo alla scarcerazione

Sorveglianza Speciale per un detenuto prossimo alla scarcerazione per reati contro vittime “vulnerabili”. Nell’ambito dell’attività di prevenzione della violenza di genere svolta dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura, è stata applicata – su proposta del Questore di Milano – la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di un italiano quarantacinquenne, in carcere dal 2014 per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia.

Per molti anni l’uomo, con un passato da assuntore di cocaina, si è reso responsabile di gravi reati in ambito domestico, abusando sessualmente della figlia adolescente primogenita. Inoltre, lo stesso è stato condannato per i violenti maltrattamenti in famiglia perpetrati per anni nei confronti della ex-moglie e degli altri cinque figli minori: in un’occasione, l’uomo ha addirittura lanciato un coltello da cucina all’indirizzo di una delle figlie, che ha colpito alla tempia la bambina più piccola, causandogli una ferita.

Condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione nel 2014, in prossimità della scarcerazione dal carcere di Bollate avvenuta lo scorso 4 febbraio, ha manifestato sentimenti di vendetta nei confronti della ex moglie e dei figli, nonché verso l’assistente sociale che al tempo aveva fatto partire le indagini: “al massimo un paio di giorni e torno in carcere: il tempo di ubriacarmi e uccidere qualcuno”.

I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura hanno, quindi, acquisito immediatamente informazioni dagli psicologi che avevano trattato il soggetto in carcere, i quali hanno segnalato negli ultimi tempi un certo nervosismo dell’uomo, con sentimenti di rancore verso la sua famiglia e l’assistente sociale che lo aveva denunciato. In un colloquio, lo stesso ha riferito di non voler andare a dormire in un dormitorio o su un cartone, preferendo ritornare in carcere “anche con una condanna all’ergastolo”.

Tutti questi elementi hanno consentito l’applicazione della misura di prevenzione che, oltre a consentire un maggiore controllo del soggetto, gli proibisce di avvicinarsi alla ex moglie, ai figli e all’assistente sociale, e di comunicare con loro, con qualsiasi mezzo, potendo essere arrestato in caso di violazione, oltre all’invito a presentarsi presso il CIPM per sottoporsi ad un percorso di recupero (c.d. ingiunzione trattamentale), minimizzando il rischio di commissione di ulteriori e più gravi reati.