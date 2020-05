Milano, oltre 7 Kg di hashish e 3 etti di marijuana in casa e nel borsone da palestra: due arresti della Polizia

Continua il contrasto allo spaccio della Polizia di Stato a Milano, con gli arresti e i sequestri di stupefacenti eseguiti dai reparti della Questura e dei Commissariati distaccati sul territorio della Città Metropolitana.

Ieri pomeriggio gli agenti in motocicletta “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre transitavano per via Allori, hanno notato un 18enne italiano seduto a bordo di uno scooter, che alla vista dei poliziotti, con una mossa repentina, ha nascosto qualcosa nella tasca dei propri jeans con fare sospetto. Si trattava di 3 dosi di hashish, alle quali se ne sono aggiunte altre 7 della stessa sostanza che il 18enne nascondeva in un calzino messo a terra vicino allo scooter.

La perquisizione dell’abitazione del giovane ha fatto rinvenire ulteriori 110 grammi di hashish, 4 coltelli, di cui 3 a serramanico con tracce di sostanza stupefacente sulla lama, e un proiettile calibro 9×17: il 18enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Le indagini dei poliziotti della Squadra Investigativa sul traffico di droga nella zona del Commissariato Scalo Romana hanno, invece, portato ieri sera gli agenti in via Gandino dove hanno ritenuto ci fosse un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente in un appartamento della via. Verso le 17,20 i poliziotti hanno notato due ragazzi, cittadini italiani di 32 e 35 anni, avvicinarsi l’uno all’altro con fare sospetto. Controllato entrambi, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del 32enne, dove i sospetti degli agenti hanno trovato fondamento all’interno della cantina in uso al giovane.

All’interno di un borsone da palestra, infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati 69 panetti di hashish per un totale di circa 7 kg di stupefacente, più due sacchi in cellophane contenenti 318 grammi di marijuana. Il 32enne J.W. è stato così arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.